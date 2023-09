Comme Elye Wahi, Florian Sotoca a également été bouleversé par la tentative de suicide d'Alexis Beka Beka. L'attaquant du RC Lens espère qu'il sera soutenu.

RC Lens : Florian Sotoca demande de l'accompagnement pour Alexis Beka Beka

Toute la Ligue 1 a été touchée par la nouvelle. Après la tentative de suicide d'Alexis Beka Beka, plusieurs joueurs du RC Lens ont pris la parole. Parmi eux, on retrouve Elye Wahi mais aussi Florian Sotoca.

L'attaquant de 32 ans était très touché au micro de BFM, après la victoire contre Strasbourg (0-1). « Nous sommes avant tout des hommes avant d’être des footballeurs. On sait que, par moment, tout homme a des difficultés dans sa vie. Ça va être important de bien l’accompagner car il doit avoir des problèmes. On est avec lui et ce soir, nous avons une pensée pour lui » a-t-il lancé au nom de son équipe.

Francesco Farioli veut que l'on respecte Alexis Beka Beka

On connaît la raison qui a poussé à Alexis Beka Beka à se suicider. Cette situation est arrivée en raison d'un mal-être global, et non une rupture amoureuse comme l'avait annoncé le quotidien Var-Matin. Le joueur serait touché par la dépression selon L'Équipe. Présent en conférence de presse ce samedi, Francesco Farioli a rejoint le point de vue de Florian Sotoca en demandant de l'affection pour lui : « Je demande à ce qu'on respecte Alexis, avec soin et amour » a déclaré l'entraîneur de l'OGC Nice.

L'Italien a ensuite évoqué des difficultés logiques à se remettre dans le bain, bien que l'équipe se soit montrée solidaire après l'évènement : « La réaction de l'équipe a été magnifique, tout le monde s'est mis à disposition. Certains voulaient même se rendre sur place s'il le fallait. Cela a été un énorme soulagement pour tout le monde, ça va nous donner de la force » a-t-il poursuivi en remerciant au passage Sophie, la psychologue de Beka Beka depuis 3 mois. Que ce soit le RC Lens ou l'OGC Nice, tout le monde est conscient qu'un drame a été évité de justesse.