Après des négociations âpres avec Frank McCourt, l’Arabie saoudite est proche de boucler la vente OM. Il ne reste plus qu’un dernier détail à régler.

Vente OM : Frank McCourt cède face aux assauts de l’Arabie saoudite

C’est la grosse information du moment à l’Olympique de Marseille. Longtemps opposé à une éventuelle vente de l’OM, Frank McCourt serait finalement prêt à céder le contrôle de son bien aux dirigeants saoudiens. Les récents bouleversements au sein du club, notamment la mise en retrait provisoire de Pablo Longoria, la démission de Marcelino, les tensions avec les supporters et les problèmes financiers, ont visiblement influencé sa décision.

L’homme d’affaires américain semble aujourd’hui disposé à céder aux avances de l’Arabie saoudite, qui a déjà entamé des négociations depuis de longs mois afin de finaliser cette transaction de grande envergure. Au point où la vente de l’OM paraît « inéluctable ». Désormais conforté dans sa position, Thibaud Vézirian indique que le processus de rachat du club est en marche et touche à sa fin. L'ancien journaliste de L'Équipe assure que le deal est quasiment bouclé en interne, il ne resterait plus que quelques détails à régler avant l’officialisation de cette opération. « Le deal-club est calé, tout se met en place », a-t-il indiqué sur sa chaîne Twitch.

Les Saoudiens tentent de rassurer les supporters

Cette annonce a rapidement provoqué diverses réactions chez les supporters de l’Olympique de Marseille. Certains ont accueilli favorablement la possible arrivée d'investisseurs saoudiens avec des ressources financières importantes, en espérant que cela conduirait leur équipe à un renouveau sportif et à un retour au sommet du football français et international. D'autres, par contre, se montent réticents, craignant que ce changement ne compromette l'identité et les traditions de l'OM.

Face à ces préoccupations, les dirigeants saoudiens rechercheraient à rassurer tout un chacun sur le fait que l'intérêt du club et ses supporters demeurent une priorité absolue à leurs yeux. Thibaud Vézirian estime alors que la fuite d'information sur un accord entre Zinédine Zidane et l’Arabie saoudite s'inscrit dans cette logique et visait en réalité à apaiser les inquiétudes des fans avant de boucler la vente OM. « Le seul intérêt d'avoir fait fuiter Zidane est de rassurer les supporters sur ce qui arrive avec certitude. Comme quoi, il faut signer la convention supporters, qui est la dernière étape […] Ils devront raconter l'histoire en mode résumé express, donc c'est ce qui se passe actuellement » a-t-il ajouté.

Quoi qu’il en soit, l’arrivée de l’Arabie saoudite à la tête du club phocéen, si le deal est conclu, ne devrait pas rester secrète plus longtemps. L’envie de briller poussera certainement les Saoudiens à tout révéler au grand jour. Cette possible transition vers de nouveaux propriétaires plus fortunés marquera un tournant majeur dans l'histoire de l'OM. Pour le moment, il faudra rester très prudent concernant l’évolution de ce dossier.