Tout semble enfin s’accélérer pour la vente OM, malgré des divergences sur un possible accord impliquant Zinédine Zidane et les Saoudiens.

Vente OM : Frank McCourt proche de passer la main à l’Arabie saoudite

Déterminé à étendre son influence dans le monde du football et concurrencer le Qatar, actuel propriétaire du PSG, l’Arabie Saoudite est proche de racheter l'Olympique de de Marseille. Les négociations entre les deux parties ont débuté depuis plusieurs mois et semblent enfin se concrétiser. Longtemps réticent à l’idée de vendre l’OM, Frank McCourt serait finalement en passe de céder aux avances des Saoudiens.

Les instigateurs de la vente OM sont même persuadés de l’issue de ces échanges. À en croire Thibaud Vézirian, l’affaire serait déjà bouclée entre la direction de l’OM et les richissimes dignitaires saoudiens. Selon lui, il ne resterait plus que des détails à régler avant que le club phocéen passe officiellement sous le pavillon saoudien.

Cette perspective est également confirmée par Moaid Mahjoub, homme d'affaires saoudien ayant une grosse proximité avec le Fonds d’investissement public (PIF). Ce dernier a récemment assuré que « l’Arabie Saoudite va racheter le club français de Marseille ». Il a aussi illustré ses propos en postant des drapeaux de la France et de l'Arabie saoudite, accompagnés d'emojis en forme de sablier, suggérant que la finalisation de cette opération n’est plus qu’une question de temps.

Le démenti autour de Zinédine Zidane tourne au poker menteur

Les indices se multiplient visiblement autour de la vente imminente de l’OM aux Saoudiens. Ces derniers ont même déjà entamé les premières démarches pour leur arrivée à Marseille. Les investisseurs saoudiens comptent s'appuyer sur Zinédine Zidane, qui aurait donné son accord au PIF pour débarquer à l’OM dans un rôle de manager général. Il devrait disposer d’un budget près de 300 millions d'euros pour mener à bien son recrutement et faire passer un cap à la formation phocéenne.

Si ce supposé accord entre Zinédine Zidane a été démenti par les dirigeants saoudiens, cela dissimulerait en réalité un moyen de détourner les attentions afin de permettre aux différentes parties de peaufiner les derniers détails de la vente de l’OM en toute discrétion. Il est fréquent dans le monde du football que ce type de déclarations émerge dans le but d'éviter des perturbations médiatiques.

Les démentis publics peuvent ainsi servir de tactique pour maintenir le secret jusqu'à ce que des accords soient solidement établis. Thibaud Vézirian est convaincu de l’utilisation de ce procédé dans le dossier de la vente OM. Il ajoute que certaines personnes proches de cette affaire ont fait fuiter l’information sur Zinédine Zidane afin surtout de rassurer les supporters marseillais. « Le seul intérêt d’avoir fait fuiter Zidane est de rassurer les supporters sur ce qui arrive avec certitude. Comme quoi, il faut signer la convention supporter, qui est la dernière étape » a-t-il lâché Vézirian sur sa chaîne YouTube.

Ainsi, la perspective de la vente OM n’est plus un simple fantasme, mais semble concrétiser au fur et à mesure. Même si les démentis sèment doute sur cette opération de grande envergure, il est possible que le rachat du club par l’Arabie saoudite et l'implication de Zinédine Zidane se concrétisent malgré tout.