Alors que l’OM s’apprête à affronter Brighton ce soir en Ligue Europa, Jonathan Clauss vient de recevoir une excellente nouvelle.

OM : Jonathan Clauss proche d'un retour en Équipe de France

Non retenu pour la Coupe du monde au Qatar avec l’Équipe de France, Jonathan Clauss a eu du mal à digérer. Mais le latéral droit de l’Olympique de Marseille s’est progressivement remis la tête à l'endroit. Cet été, le joueur de 31 ans a retrouvé sa forme et enchaine de belles prestations sous les couleurs phocéennes. Ses performances avec l’OM n’ont pas échappé à Didier Deschamps et son staff.

Comme l'explique L'Équipe, le sélectionneur français qui a également entraîné l'OM par le passé (2009-2012) suit de près les prestations de Jonathan Clauss et envisage de le rappeler pour le prochain rassemblement de l’Équipe de France. C’est donc une juste récompense en perspective pour l’ancien crack du RC Lens.

Didier Deschamps ouvert à un retour de Jonathan Clauss

À noter que Didier Deschamps avait déjà ouvert la porte en septembre dernier à un retour de Jonathan Clauss, en affirmant « ce n'est pas impossible qu'il soit amené à revenir pour qu'on le revoie avant des décisions importantes. Ça dépendra de la concurrence, mais il fait un très bon début de saison avec son club ». Toutes les conditions semblent à présent réunies pour une convocation du défenseur de l’OM qui a réussi sa transition de poste de piston à latéral dans le 4-4-2 de Marcelino devenu 4-3-3 sous Gennaro Gattuso.

Pour l'instant, Didier Deschamps choisit des défenseurs centraux, comme Benjamin Pavard, Jules Koundé ou encore Axel Disasi pour évoluer au poste en latéral droit. Mais il pourrait choisir un spécialiste à ce poste en convoquant Jonathan Clauss. Cette possibilité n’est pas à exclure. Le sélectionneur de l’Équipe de France annoncera ce jeudi sa liste pour les matchs de qualification à l'Euro contre les Pays-Bas et l'Écosse. Il sera intéressant de voir si Jonathan Clauss fera partie des 23 joueurs appelés. Réponse à partir de 14h.