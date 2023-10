Avant le match entre l’OM et Brighton, Jonathan Clauss a appris une bonne nouvelle. Il a été retenu pour le prochain rassemblement des Bleus.

OM : Jonathan Clauss de retour en Équipe de France

Présent en conférence de presse ce jeudi à 14h, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23 joueurs retenus pour le déplacement de l’Équipe de France aux Pays-Bas et pour la réception de l'Écosse le 13 et le 17 octobre prochain. Cette liste compte quelques surprises. C'est notamment le cas de Jonathan Clauss qui fait son retour en Équipe de France après plusieurs mois d’absence.

Le latéral droit de l’Olympique de Marseille avait été écarté des Bleus depuis la Coupe du monde au Qatar en 2022. Cette décision fut difficile à digérer pour l’ancien crack du RC Lens qui est néanmoins parvenu à retrouver un bon niveau de jeu en ce début de saison avec l’OM. Sa montée en puissance dans un schéma tactique en 4-4-2 sous Marcelino, puis en 4-3-3 avec Gennaro Gennaro a convaincu le staff tricolore.

Didier Deschamps justifie son choix pour Jonathan Clauss

Auteur d'un début de saison convaincant à l'OM, Jonathan Clauss va donc faire son retour en Équipe de France, moins de six mois après sa non-convocation au Mondial. Son retour chez les Bleus est une belle récompense pour le Marseillais et une option supplémentaire pour Didier Deschamps pour le poste de latéral droit. Jusqu’ici, le sélectionneur préférait miser sur des défenseurs axiaux, comme Benjamin Pavard, Jules Koundé, ou encore Axel Disasi pour occuper ce poste.

Didier Deschamps devrait à présent compter sur un spécialiste à ce poste. "Il y a une question de concurrence par rapport à ce qu'il réalise à ce poste, où il n'avait pas joué la saison dernière et où il joue plus régulièrement, avec ses propres qualités en tant que latéral droit", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport. En attendant, Jonathan Clauss et l’OM se préparent à affronter Brightion ce soir en Ligue Europa.

La liste des Bleus pour affronter les Pays-Bas et l'Écosse :

Gardiens : Alphonse Areola, Mike Maignan, Brice Samba

Défenseurs : Jonathan Clauss, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano

Milieux de terrain : Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Boubacar Kamara, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni

Attaquants : Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Marcus Thuram