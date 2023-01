ASSE : Une figure de Saint-Etienne suspecté de la chute de Sainté

Publié par ALEXIS le 10 janvier 2023 à 16:11

Dans son analyse sur la situation de l’ ASSE, L’Équipe met l'accent sur le principal suspect de la situation de Saint-Etienne, menacée de relégation.

L’ ASSE est descendue en Ligue 2 au terme de la saison 2021-2022 après avoir échappé, plus d’une fois, à la relégation. Alors que les dirigeants stéphanois espéraient revenir rapidement en Ligue 1, ils font un exercice 2022-2023 difficile en deuxième division. Avant la mi-saison, le bilan de l’AS Saint-Etienne est catastrophique : 8 défaites, 6 nuls et 3 victoires. L’équipe de Laurent Batlles est la lanterne rouge de Ligue 2 et la pire défense avec 31 buts concédés en 17 matches disputés. Avant d’affronter Laval à Geoffroy-Guichard, ce mardi à 20h45, l’entraîneur de l’ ASSE est menacé de limogeage. Il n’a plus de joker comme la direction du club a renforcé son équipe en défense et en attaque.

Gaëtan Charbonnier (avant-centre), Dennis Appiah (arrière latéral droit) et Gautier Larsonneur (gardien de but) ont rejoint les Verts. Le premier a déjà joué deux matches, dont le dernier en tant que titulaire. Quant aux deux autres, ils devraient faire leur première apparition, ce soir, sous le maillot de l’AS Saint-Etienne. L’objectif du club ligérien est de lutter dans les 21 journées restantes pour éviter une relégation consécutive. Une descente de l’ ASSE en National serait en tout état de cause une catastrophe pour le club.

ASSE : Stéphane Ruffier à l’origine de la descente aux enfers ?

Évoquant la situation critique des Verts, le journaliste Bernard Lions a mis l’accent sur un point de départ, à savoir le licenciement de Stéphane Ruffier (36 ans) pour faute grave, il y a deux ans. « Ces deux constats d’échec se trouvent intimement liés. Le nom du gardien est le premier que coche un entraîneur en composant son onze de départ. Ce n’est pas le cas de Laurent Batlles », souligne la source. Le quotidien sportif semble indiquer que Stéphane Ruffier est à l’origine de la descente aux enfers de l’ ASSE. En effet, l’AS Saint-Etienne cherche un gardien de top niveau depuis le départ du Bayonnais, mais n’y parvient pas. Jessy Moulin (36 ans) avait pris la succession de Stéphane Ruffier, dont il avait été la doublure au cours de 8 saisons de suite (2012-2020), sans s’imposer. Il est parti à Troyes après un seul exercice disputé (2020-2021) en tant que titulaire.

L’ ASSE a ensuite promu Etienne Green, mais le jeune gardien prometteur s’est blessé avant la mi-saison, obligeant le club a recruté Paul Bernardoni en janvier 2022. Finalement, le portier prêté par Angers SCO et ses coéquipiers ont conduit les Verts en Ligue 2 à l’issue de la saison 2021-2022. Nommé nouvel entraîneur de l’ ASSE, Laurent Batlles a recruté Matthieu Dreyer (33 ans) cet été pour apporter une concurrence à Etienne Green. Cependant, les deux n’ont pas satisfait les attentes du technicien de 47 ans et ont été écartés au profit de la recrue Gautier Larsonneur (25 ans) et Boubacar Fall (22 ans).