Valentin Rongier et ses coéquipiers à l'OM préparent un geste de solidarité envers leurs supporters, interdits de déplacement pour le choc contre l'OGC Nice.

OGC Nice-OM : Les supporters phocéens interdits de déplacement

L'Olympique de Marseille affronte ce samedi l'OGC Nice dans le cadre de la 9e journée de la Ligue 1. Cependant, ce match sera marqué par l'absence des supporters marseillais, car les autorités niçoises ont pris un arrêté interdisant le déplacement des fans olympiens à l'Allianz Riviera et dans les environs du stade.

Plusieurs raisons ont motivé cette restriction, notamment le contexte national actuel et les risques de manifestations liés aux événements en Israël et à Gaza. De plus, la France est passée en urgence attentat après l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras, ce qui a renforcé les mesures de sécurité. Face à cette situation, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont alors décidé de manifester leur soutien envers leurs fans.

L’OM arborera un écusson spécial en l’absence de ses fans

En effet, selon les informations du journaliste Karim Attab, le maillot de l'OM pour le match contre l'OGC Nice arborera l'écusson « Marseillais, comme un seul OM » pour montrer leur solidarité envers les supporters olympiens qui ne peuvent pas assister à ce choc azuréen. Le confrère indique que le capitaine Valentin Rongier est l’un initiateurs de cette démarche et a même exprimé le souhait que cette initiative soit renouvelée chaque fois que les supporters de l'OM seront interdits de déplacement.

Cette démarche est un geste fort de la part des joueurs de l'OM, démontrant leur attachement et leur respect envers leurs supporters. Ces derniers accueilleront sans doute ce geste avec enthousiasme, sachant que équipe porte leurs couleurs et leurs valeurs sur le terrain, même en leur absence. Ils espèrent surtout que les troupes de Gennaro Gattuso reviendront de Nice avec une victoire, renforçant ainsi leur lien indéfectible avec l'OM.