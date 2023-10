Dominé dans le jeu, le FC Lorient est parvenu à surprendre le Stade Rennais cet après-midi (2-1) au stade du Mouchoir. Après le match, Régis Le Bris a livré ses analyses.

FC Lorient : Régis Le Bris ne s’enflamme pas après le Stade Rennais

Avec une possession de balle de 70% et 20 frappes au but adverse contre 5 pour le FC Lorient, le Stade Rennais a largement dominé les débats. Mais au coup de sifflet final de l’arbitre, ce sont les Merlus qui se sont montrés plus réalistes dans la zone de vérité. Bien aidés du reste par deux bourbes des hommes de Bruno Genesio, notamment Warmed Omari, auteur d’un but gag contre son camp la 4e minute de jeu. Au terme de la rencontre, l’entraîneur du FCL a refusé de s’enflammer, félicitant au passage ses joueurs, qui ont su profiter des erreurs de leurs adversaires pour concrétiser leurs actions.

« On voulait mettre l'accent sur les valeurs d'engagement, saisir les opportunités. Cette première mi-temps l'illustre. On n'a pas réussi à presser du tout. C'est tout le mérite des joueurs de saisir des micro-opportunités et d'en faire des buts. Le passage en 4-4-2 nous a été utile. On a limité leur dangerosité en étant présents. On a encore du travail sur l'expression collective en attaque, on peut faire beaucoup mieux.

Je veux aussi retenir qu'un derby dans ces conditions-là aujourd'hui, reste très difficile à gagner. Ce qui me dit qu'on avance, c'est qu'on a ce sentiment de cohésion. Mais il y a urgence à s'améliorer », a commenté Régis Le Bris en zone mixte. Avec cette victoire, le club des Merlus Lorient sort de la zone rouge et revient à une longueur seulement de son adversaire du jour.