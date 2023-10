Deuxième défaite de rang en Ligue 1 pour le Stade Rennais ce dimanche face au FC Lorient. La défaite de trop pour Bruno Genesio ? Le président du club est sorti du silence.

Mercato Stade Rennais : Bruno Genesio dans le viseur de Cloarec ?

Sans victoire depuis le mois août, le FC Lorient de Régis Le Bris a mis un terme à sa période de disette ce dimanche contre le Stade Rennais. Au stade du Moustoir, les Merlus se sont imposés face à Rennes lors du derby breton (2-1). Les hommes de Bruno Genesio, eux, enchaînent une deuxième défaite d'affilée en championnat. D’ailleurs, le président du SRFC, Olivier Cloarec n’a pas caché sa déception après la rencontre.

« Je ne sais pas si c’est le moment de tirer un constat après neuf journées. Il y a des signaux inquiétants, il faut l’avouer. Il reste encore du temps, on fera le bilan à la fin. En attendant, on garde confiance dans les joueurs, le staff et l’entraîneur. Il y a des choses à corriger, c’est clair », a déclaré Olivier Cloarec en zone mixte au Moustoir ce dimanche après-midi.

Bruno Genesio sacrifié pour garder Florian Maurice ?

Avec seulement 2 victoires en 9 matches de Ligue 1 depuis le début de saison, le Stade Rennais est clairement loin des objectifs fixés en début d’exercice. Alors que des rumeurs annoncent des tensions entre l’entraîneur Bruno Genesio et le directeur sportif Florian Maurice, le président Olivier Cloarec pourrait être amené prochainement à trancher entre les deux hommes. Et selon des sources proches du club breton, la situation pourrait jouer en défaveur du coach. Si les choses ne s’améliorent pas à Rennes dans les semaines à venir, Bruno Genesio pourrait être remercié avant même l’hiver.