Alors que Dejan Lovren disputait la rencontre face à Clermont dimanche soir, un drame a été évité de justesse pour le défenseur croate.

OL : Tentative de cambriolage au domicile de Dejan Lovren

Dejan Lovren a vécu une soirée difficile sur la pelouse du Groupama Stadium dimanche soir. Fautif sur le premier but inscrit par Clermont, le défenseur croate a souvent été mis en difficulté, et semblait perdu au sein de la charnière centrale lyonnaise. Et comme si cela ne suffisait pas, l'ancien joueur du Zénith a vécu un après-match agité.

Dejan Lovren a été informé d'une tentative de cambriolage à son domicile, comme le révèle Le Progrès. Les malfaiteurs auraient tenté d'entrer dans le domicile du joueur entre 20h et 23h, pendant que ce dernier évoluait avec son équipe face à Clermont. Fort heureusement, malgré avoir forcé la porte d'entrée, les cambrioleurs ne sont pas parvenus à rentrer dans le domicile du défenseur lyonnais et un serrurier est intervenu immédiatement pour sécuriser les lieux le plus vite possible.

Le cauchemar continue pour l'OL

Battu par Clermont dimanche soir au Groupama Stadium, l'OL continue de s'enfoncer au classement. Désormais derniers de Ligue 1, les Gones n'ont toujours pas gagné la moindre rencontre, et le calendrier va se durcir de manière considérable. Dès la semaine prochaine, les hommes de Fabio Grosso seront en déplacement sur la pelouse du Vélodrome face à l'OM dans un Olympico qui s'annonce déjà capital pour les deux équipes.

Une nouvelle défaite pourrait mettre l'OL à 8 points du premier non-relégable, ce qui compliquerait bien les choses dans la course au maintien. L'enjeu est déjà colossal pour les Gones, et la semaine s'annonce très tendue dans le Rhône.