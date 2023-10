À la veille du match entre l’OM et l’AEK Athènes, Gennaro Gattuso a fait le point sur son groupe en révélant un pépin d'un jeune attaquant.

OM-AEK Athènes : Gennaro Gattuso confronté à une cascade de blessures

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso a très rarement eu l'occasion de compter sur l'intégralité de son groupe en ce début de saison. L'effectif du club phocéen enchaîne les blessures et les indisponibilités. Samedi soir face à l’OGC Nice (1-0), le technicien de l’OM a vu deux de ses titulaires habituels, Jonathan Clauss et Pau Lopez, sortir sur blessure.

L’international tricolore récupère bien et sera apte pour la réception de l’AEK Athènes jeudi soir. En revanche, le portier espagnol de l'OM souffre d’une lésion à la cuisse et devrait manquer environ deux semaines de compétition. Il est donc forfait pour le match de jeudi soir en Ligue Europa et manquera aussi la réception de l'OL dimanche en championnat. Toutefois, les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là.

Sorti sur blessure lors du match contre Brighton, Joaquin Correa n’est toujours pas sorti de l’infirmerie. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso ne s’est pas montré rassurant concernant l’état de santé du buteur argentin. « La situation de Joaquin Correa nous préoccupe un peu plus. On l'a mis au repos », a-t-il déclaré devant les médias.

Gennaro Gattuso s’inquiète aussi pour François-Régis Mughe

Prêté cette saison par l’Inter Milan, Joaquin Correa connaît des débuts mitigés à l’OM et devrait finalement manquer la réception des Grecs au stade Vélodrome. Poursuivant, Gennaro Gattuso a fait part de son inquiétude concernant François-Régis Mughe, victime d’un pépin physique à l’entraînement. « Mughe a une gêne, on verra s'il peut jouer ou pas », a-t-il ajouté.

L’entraîneur de l’OM est visiblement confronté à une cascade de blessures et risque de se présenter face à l’AEK Athènes avec un groupe décimé. Il devra trouver des solutions pour combler ses absences et entamer une série de victoires lors des prochaines échéances.