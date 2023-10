En attendant la nouvelle date de l’Olympico OM-OM, Vincent Ponsot a fait une proposition qui ne va évidemment pas faire plaisir aux Marseillais.

OL : Vincent Ponsot annonce « un certain nombre de procédures et d’actions »

Annulé à cause des incidents survenus aux alentours du stade Vélodrome et aussi à l’intérieur, dimanche soir, l’Olympico OM-OL sera reprogrammé ultérieurement. La Ligue de football professionnel (LFP) va se réunir jeudi pour décider du sort de cette rencontre de la 10e journée de Ligue 1. Vincent Ponsot, directeur général du club rhodanien, a donné son avis sur l’attaque des bus de l’Olympique Lyonnais à Marseille et les sanctions espérées.

« On veut que le dossier soit traité », a-t-il déclaré dans l'émission OL Night Session, sur OLTV. « On va engager un certain nombre de procédures et d’actions pour que le dossier soit traité ».

OM-OL : Le dirigeant de Lyon propose de jouer sur un terrain neutre

Au sujet de la nouvelle programmation du choc entre Marseille et Lyon, le dirigeant du club rhodanien souhaite qu’il soit joué sur un terrain neutre. Selon lui, il n’est pas question de retourner au Vélodrome, si la sécurité des Gones ne peut pas être garantie. « Aujourd’hui les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies. On souhaite rejouer le match, mais il faudrait donc jouer sur un terrain neutre. […]. Ce qu’on veut c’est que la sécurité de nos joueurs soit garantie, qu’ils ne se prennent pas un parpaing sur la tête », a expliqué Vincent Ponsot.

Pour rappel, Fabio Grosso a été victime d'une blessure au visage, après avoir reçu un projectile au visage, suite au caillassage du bus de Lyon, sur le trajet du Vélodrome. Sérieusement touché (12 points de suture), l'entraineur de l'OL s'est vu accorder une Incapacité Totale de Travail (ITT) de 30 jours.