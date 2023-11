Le match de la 11e journée de Ligue 1 qui va opposer le FC Lorient au FC Lens s’annonce comme une bonne nouvelle pour les Lensois. Le RCL part favori dans cette opposition.

FC Lorient - RC Lens : Ça peut rouler pour les joueurs de Franck Haise

Il parait que les chiffres ne mentent pas. Cela devrait se vérifier une nouvelle fois samedi prochain lorsque Franck Haise et les joueurs du Racing Club de Lens débarqueront à Lorient pour y défier les merlus. Ces derniers temps, le RC Lens surfe sur une belle série de 8 matchs sans la moindre défaite après un début de saison pourtant bien difficile. Les Sang et Or, depuis leur défaite 0-1 face au FC Metz, n’ont plus rien lâché face à un adversaire, y compris face à Arsenal à qui ils ont d’ailleurs passé 2-1.

Depuis, 1 point a été pris au cours des trois matchs qui ont précédé la belle victoire face au FC Nantes (4-0). Ce week-end, c’est au tour du FC Lorient de jouer à domicile contre le RC Lens. Cette affiche tourne déjà en faveur des Sang et Or au regard des dernières statiques. Après chacune de ses 6 dernières victoires à domicile, le FC Lorient n’est pas parvenu à s’imposer le match suivant. Cette équipe a du mal à enchainer devant ses supporters une deuxième victoire. Ses 6 dernières victoires au stade Le Moustoir ont été suivies de 4 matchs nuls et de 2 défaites.

En face, le RC Lens reste sur une série de 4 victoires et autant de nuls sans concéder plus d’un but par match. Avec Lorient, qui n’a pris qu’un point lors de ses 3 derniers matchs, on peut dire que les Sang et Or affichent une bien meilleure forme que leurs prochains adversaires. Il faut noter qu’à côté de ces faibles résultats, les Lorientais sont particulièrement fébriles face à l’attaque du RC Lens. Ils ont déjà pris 6 buts lors de leurs 3 dernières oppositions contre les nordistes au Moustoir.

Depuis qu’ils sont tous les deux revenus en Ligue 1, l'équipe de Régis Le Bris a chuté 4 fois lors de ses 6 oppositions face aux Artésiens. Les joueurs de Franck Haise ont donc un avantage psychologique comparé à leurs prochains adversaires. Pour autant, Lens devra jouer avec sérieux pour éviter de manquer l’occasion de se rapprocher un peu plus du Top 5 de Ligue 1 avant la trêve hivernale.