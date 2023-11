À la veille de la réception de Montpellier en Ligue 1 et du déplacement à Milan pour la Ligue des Champions, le PSG a annoncé une mauvaise nouvelle.

PSG : Danilo Pereira forfait jusqu’à la fin de la prochaine trêve internationale

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain accueille le Montpellier HSC au Parc des Princes pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. À la veille de ce match et après l’entraînement de ce jeudi, le club de la capitale française a fait le point sur les blessures. « Victime d’une lésion de l’ischio jambier droit, Danilo Pereira restera en soins jusqu’à la fin de la prochaine trêve internationale », annonce le PSG. Titulaire à Brest le dimanche passé, le polyvalent international portugais s'est visiblement blessé en Bretagne et va donc manquer au moins les trois prochaines rencontres du Paris SG contre Montpellier, l’AC Milan et le Stade de Reims.

Pour le reste, rien de nouveau puisque « Nuno Mendes continue sa rééducation » et Presnel Kimpembe « son protocole de reprise. » Absent depuis deux rencontres, « Keylor Navas sera préservé ce week-end en raison d’une lombalgie. » En revanche, Marco Asensio, touché en sélection il y a deux mois, est de retour dans le groupe du PSG et postule pour une place en vue de la réception de Montpellier HSC, vendredi soir, au Parc des Princes. Tout comme Marquinhos, forfait de dernière minute à Brest. L’indisponibilité de Danilo Pereira est forcément une mauvaise nouvelle pour Luis Enrique.

Luis Enrique contraint de changer ses plans ?

Précieux dans la rotation de Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Danilo Pereira sera ainsi absent jusqu'à la prochaine trêve internationale, prévue après le 12 novembre. De plus, sa participation au match contre l’AS Monaco le 24 novembre reste incertaine, en fonction de son rétablissement. L’absence du joueur de 31 ans posera sans doute un dilemme tactique à l’entraîneur du PSG et mettra à l’épreuve la profondeur de l’équipe. Connu pour ses qualités défensives et sa capacité à fournir une couverture précieuse au milieu de terrain, le compatriote de Nuno Mendes a joué un rôle essentiel pour le club français cette saison.