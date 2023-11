Malgré ses nombreux démentis, Frank McCourt a-t-il acté la Vente OM ? Une grosse annonce est tombée dans ce sens samedi lors du match entre l’OM et le LOSC.

Paul Tchoukriel : « ce sera la prochaine étape » à propos de la Vente OM

Annoncé depuis plus de trois ans par le journaliste d’investigations Thibaud Vézirian, la Vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt à des investisseurs saoudiens continue d’alimenter les conversations. Alors que l’homme d’affaires américain nie en bloc tout projet de cession de l’OM, les rumeurs s’accumulent sur ses tractations secrètes avec le Fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite (PIF). Et ce samedi soir, lors de la rencontre de la 11e journée de Ligue 1 entre l’OM et le LOSC (0-0), à l’Orange Vélodrome, le commentateur Paul Tchoukriel a, à son tour, évoqué ce dossier en confirmant implicitement que quelque chose se passait effectivement sur la Canebière concernant une prochaine cession du club historique.

« On évoque la vente de l’OM dans le microcosme marseillais, on pense que ce sera la prochaine étape. Très sérieusement, il y a quelques années, Frank McCourt avait plusieurs fois infirmé les rumeurs d’une vente et cette fois-ci, il ne l’a pas fait suite à nos informations de cette semaine. On verra ce qu’il en sera dans les prochaines semaines », a lancé le journaliste de Canal+ sur la chaîne cryptée, qui avait déjà fait une révélation tout aussi fracassante sur ce même dossier le weekend passé.

La cession de l’OM à l’Arabie Saoudite « plus vite que prévu » ?

En effet, il y a quelques jours, David Berger de Canal+ a révélé que la vente de l’OM « se précipite » en raison d’événements récents, notamment les violents incidents aux abords du Vélodrome qui ont entraîné le report de l’Olympico contre l’OL pour le 6 décembre prochain. Selon le journaliste du média sportif, Frank McCourt pourrait rapidement craquer en cas d’offre à 400 millions d’euros de la part des Saoudiens. « La situation s’accélère, et il se pourrait que les événements du week-end dernier aient contribué à cette accélération. Frank McCourt, le propriétaire actuel, pourrait envisager de vendre si une offre avoisinant les 400 millions d’euros se présente, ce qui pourrait déclencher une vente plus rapide que prévu », expliquait notamment la chaîne cryptée sur la Vente OM.