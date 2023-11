Mercato PSG : Paris fixe un tarif historique pour son nouveau joyau

Détenteur du record de la plus grosse acquisition sur le marché des transferts, le PSG pourrait désormais se faire remarquer aussi au niveau des ventes.

Mercato PSG : Warren Zaïre-Emery estimé à plus de 100M€

Reconnu pour ses folies sur le marché des transferts avec des transferts historiques comme les 222 millions d’euros investis à l’été 2017 pour arracher Neymarau FC Barcelone ou encore le chèque de 180 millions d’euros signé à l’AS Monaco pour s’offrir les services de Kylian Mbappé il y a sept ans. Après avoir tant dépensé, le club de la capitale française aimerait désormais faire partie des clubs qui vendent cher. Et la poule aux yeux d’or dans la capitale se nommerait Warren Zaïre-Emery. Véritable révélation, le milieu de terrain de 17 ans pourrait rapporter plus de 100 millions d’euros si Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants décident de le vendre à Manchester City.

« Pour s’approcher d’une évaluation précise, il faut revenir à ce qu’il est : Zaïre-Emery a 17 ans, joue depuis plus d’un an en pro dans un club du top 8 européen, n’a pas d’historique de blessures, a franchi jusqu’à présent tous les paliers, il est décisif, a du leadership et va être appelé en équipe de France A, où il va casser les records de précocité et il peut avoir ensuite, dans sa carrière, une deuxième revente, voire une troisième encore plus importante compte tenu de son âge. Le club intéressé doit, en plus, convaincre un club qui, par la nature de son actionnaire (QSI), n’est pas vendeur. À moins de 100M€, il n’y a pas le début d’une discussion », a expliqué un acteur influent du marché, dans les colonnes du quotidien L’Équipe. Pour autant, le Paris SG veut vendre son joyau français.

Warren Zaïre-Emery proche d’une prolongation au Paris SG

Titulaire indiscutable depuis l’avènement de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery est la nouvelle coqueluche du Paris Saint-Germain. Selon les informations de L’Équipe, la direction parisienne n’a aucune intention de se séparer du capitaine de l’équipe de France Espoirs. Bien au contraire, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos travaillent depuis des mois sur la prolongation de son contrat, qui expire en juin 2025. Les deux parties seraient même proches d’un accord pour poursuivre leur aventure commune.