Touché au genou et forfait pour le match de l’OM contre l’AEK Athènes, Valentin Rongier pourrait malheureusement être absent plus longtemps.

OM : Valentin Rongier va subir une intervention chirurgicale

Ce jeudi soir (21h), l’Olympique de Marseille se déplace en Grèce pour affronter l’AEK Athènes dans le cadre de la quatrième journée des phases de poule de la Ligue Europa. Après sa victoire convaincante au match aller (3-1) il y a deux semaines, l’OM va tenter de rééditer cette performance face à son adversaire grec. Mais pour ce match retour, Gennaro Gattuso sera privé de son capitaine Valentin Rongier.

Le milieu de terrain français s’est blessé lors du match nul contre le LOSC (0-0) samedi dernier et les nouvelles ne sont pas bonnes du côté de l’Olympique de Marseille. Via un communiqué publié sur son site officiel, la direction marseillaise a annoncé que son numéro 21 subira une intervention chirurgicale dans les jours à venir, synonyme d’une longue indisponibilité. « Le joueur est en cours de bilan et devrait se soumettre dans les prochains jours à une intervention chirurgicale qui lui permettra de revenir dans les meilleurs délais », a annoncé le club phocéen.

Valentin Rongier vers une indisponibilité jusqu’en février 2024

Si la durée de son absence n’a pas été communiquée, les médias locaux indiquaient que Valentin Rongier ne devrait plus fouler les pelouses de la Ligue 1 d’ici la fin de l’année 2023. Mais son indisponibilité risque d’être plus longue que prévu. La Provence explique en effet que le capitaine de l’OM pourrait être absent jusqu'en février 2024. L’ancien joueur du FC Nantes devrait donc être indisponible durant une période considérable.

Quoi qu’il en soit, son absence représente un coup dur pour l'Olympique de Marseille. Le joueur de 28 ans est un élément clé du milieu de terrain phocéen. Sa blessure oblige ainsi Gennaro Gattuso à trouver des solutions alternatives pour pallier son absence, et le défi s'annonce de taille pour maintenir la dynamique positive de l'équipe. Le club marseillais devra faire face à cette situation difficile en Ligue Europa avant d’affronter le RC Lens dimanche prochain en championnat.