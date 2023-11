Confronté à plusieurs absences à l’OM, Gennaro Gattuso apportera des modifications dans sa composition d’équipe face à l’AEK Athènes jeudi soir.

AEK Athènes-OM : Gennaro Gattuso procède à quelques changements

Deux semaines après sa brillante victoire (3-1) à domicile, l’Olympique de Marseille retrouve ce jeudi soir l’AEK Athènes pour le match retour. L’OM a ainsi l’occasion de confirmer son statut de leader du groupe B lors de cette quatrième journée des phases de poules de la Ligue Europa. Cette rencontre pourra aussi permettre au club phocéen de prendre une sérieuse option pour le prochain tour en cas de victoire en Grèce.

Mais pour cette rencontre contre l’AEK Athènes, Gennaro Gattuso sera privé de plusieurs joueurs, à commencer par Valentin Rongier. Le milieu de terrain français souffre d’une entorse du genou et va subir une intervention chirurgicale, qui l’éloignera des pelouses durant plusieurs semaines. Une absence prolongée jusqu’en février 2024 est évoquée.

Azzedine Ounahi manquera lui aussi cette rencontre, en raison de sa blessure au dos. Enfin, à la veille du déplacement en Grèce, Pierre-Emerick Aubameyang s’est blessé aux ischio-jambiers et ne sera pas de la partie. Tous ces forfaits obligent Gennaro Gattuso à revoir sa composition d’équipe face à l’AEK Athènes.

Amine Harit repositionné au milieu, Vitinha titulaire

Aligné dans les buts de l’OM, Pau Lopez sera une nouvelle fois protégé par Samuel Gigot et Chancel Mbemba dans l’axe de la défense. Jonathan Clause et Renan Lodi devraient respectivement occuper le couloir droit et gauche du secteur défensif de l’Olympique de Marseille. L’entrejeu connaitra des aménagements tactiques.

En l’absence de Valentin Rongier, le milieu de terrain sera composé de Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia. Percutant depuis son retour de blessure, Amine Harit sera a priori repositionné au milieu de terrain, au poste de meneur de jeu. Les internationaux sénégalais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye occuperont les côtés, tandis que Vitinha animera la pointe de l’attaque phocéenne en l’absence de Pierre-Emerick Aubameyang.

La composition probable de l’OM face à l’AEK Athènes

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : J. Clauss, C. Mbemba, S. Gigot, R. Lodi

Milieux de terrain : J. Veretout, G. Kondogbia, A. Harit

Attaquants : I. Sarr, I. Ndiaye et Vitinha