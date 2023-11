Intraitable en Ligue Europa, le Stade Rennais a désormais un grand défi, celui de remonter au classement en Ligue 1, comme l’a annoncé Bruno Genesio.

Ligue Europa : Le Stade Rennais fait un pas vers la qualification

Le Stade Rennais est resté leader du groupe F de la Ligue Europa, à l’issue de la 4e journée disputée jeudi soir. Le club breton s’est imposé contre le Panathinaïkos (3-1), à Roazhon Park. L’équipe de Bruno Genesio a ainsi confirmé sa bonne santé dans la compétition, car elle avait déjà infligé une défaite (1-2) au même club grec, à Athènes, deux semaines plus tôt. Avec 9 points (+5) au compteur, le SRFC devance provisoirement Villarreal (6 points) et le Panathinaïkos (4 points), en attendant le match reporté entre le Maccabi Haïfa et le club espagnol (6 décembre). Les Rennais pourraient se qualifier dès la prochaine journée (30 novembre), en cas de victoire sur l’équipe israélienne, leur adversaire de la 5e journée.

Bruno Genesio veut rebondir maintenant en Ligue 1

Brillant dans la campagne européenne, le Stade Rennais a un visage pâle en Ligue 1. Bruno Genesio et ses joueurs sont 11es au classement, avec 12 points en 11 journées disputées. Ils sont loin de leur objectif qui demeure une place sur le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Conscient des deux visages de son équipe, l’entraineur du Stade Rennais travaille à rectifier le tir en championnat. Il a transmis un message dans ce sens, avant le match contre l'OL, à Rennes, dimanche (17h05). Le message est même fort et résonne comme un gros défi pour lui et ses hommes. Il a déclaré qu’il n’est pas venu au SRFC ni pour jouer la 10e place ni pour faire des tours d'honneur quand son équipe gagne un match.

« Je suis venu pour remplir les objectifs », a-t-il rappelé, avant de mettre son groupe en garde : « Si on se prend les pieds dans le tapis (contre l’OL, ndlr), ça sera un retour en arrière ». Pour rappel, l’équipe de Bruno Genesio a déjà été accrochée cette saison au Roazhon Park, par le Havre AC, le LOSC (2-2) et le RC Strasbourg (1-1).