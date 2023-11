Après la victoire in extremis du RC Lens dimanche soir face à l’OM, Frank Haise a subtilement glissé un pique aux dirigeants phocéens.

OM : Frank Haise souligne le changement fréquent d’entraîneurs à Marseille

Malgré un mercato de grande envergure marqué par l’arrivée d’une dizaine de recrues estivales, l’Olympique de Marseille connaît un début de saison décevant. Invaincus en Ligue Europa et leaders de leur groupe, les Phocéens affichent des difficultés notoires en championnat. Ce dimanche soir, l’OM a concédé une nouvelle défaite en Ligue 1. Au terme d’un match terne, le club phocéen s’est incliné face au RC Lens (1-0) et chute à 10e place du classement, loin de ses objectifs de saison.

Ces performances en dents de science suscitent une multitude de critiques sur le jeu de l'OM. D’ailleurs, l’entraîneur du RC Lens, Frank Haise, a indirectement adressé une pique aux dirigeants marseillais, en soulignant le changement fréquent des entraîneurs à Marseille. Il reconnait avoir la chance d'être à la tête de la même équipe depuis maintenant 4 saisons, car de si gros projets se construisent généralement dans la durée. Il a fait ce constat relayé par Maritima Médias, en affirmant que ce n'est pas forcément l'approche gardée à l'esprit par les dirigeants.

Quatre entraîneurs se sont succédé à l’OM en seulement trois ans

Il faut dire que les départs sont récurrents sur le banc de l’OM. Quatre entraîneurs se sont succédé en seulement trois ans. Marcelino est le dernier à avoir pris la décision de quitter le club phocéen avant la fin de son contrat. Environ de 3 mois après sa prise de fonction sur le banc du club phocéen, le technicien maliayo a rendu sa démission sous la pression des fans du club. Il a été remplacé par Gennaro Gattuso. Son court passage sur le banc phocéen souligne cette instabilité récurrente.

Cette situation, enregistrée avec ses prédécesseurs tels que Jorge Sampaoli et Igor Tudor, semble impacter les performances et la stabilité de l'OM. La valse des entraîneurs, associée à une rotation incessante de joueurs, génère visiblement un climat instable au sein du club. L'impact de ces changements est palpable sur le plan sportif et cela se reflète dans les résultats de l'équipe. L’OM devra vite résoudre ce problème.