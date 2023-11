Propriétaire du PSG à 100% depuis mars 2012, le Qatar songerait notamment à céder une part minime du club de la capitale à un nouvel investisseur.

PSG : Arctos Partners, nouvel actionnaire du Paris SG ?

En effet, selon les renseignements obtenus par le tabloïd britannique The Athletic, Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du Paris Saint-Germain depuis 2011 est sur le point de céder une partie de ses parts à un nouvel investisseur. Après plusieurs mois de négociations, le fonds d'investissement américain Arctos Partners serait ainsi en excellente position pour faire son entrée dans le capital du PSG. QSI est donc sur le point de vendre une part minoritaire des Rouge et Bleu, un rachat de 10 à 15% des parts de QSI. Cette entrée au capital devrait permettre au club entraîné par Luis Enrique de débloquer 600 millions d’euros pour le recrutement, mais aussi de songer au nouveau stade du club. Pour autant, le Qatar n’envisage pas de se désengager du Paris Saint-Germain.

Le PSG veut passer à un autre niveau

Interrogé par le média anglais, le directeur des revenus du Paris SG a confirmé la possible vente d’une part minoritaire du club. Pour Marc Armstrong, le Qatar n’a aucun intérêt à vendre le club, mais songe bien à céder « certainement une participation minoritaire. » Le dirigeant américain explique notamment que QSI est plus que jamais engagé envers le PSG, en témoigne l’énorme investissement pour le nouveau centre d’entraînement de Poissy et celui à venir pour le nouveau stade, « deux investissements à long terme. » Contrairement aux rumeurs, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar sont encore présents au PSG pour de nombreuses années. « C’est l’occasion de faire passer notre entreprise au niveau supérieur » indique Marc Armstrong.