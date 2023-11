La crise persiste à l’OM, au point où le président Pablo Longoria est récemment dans le vestiaire phocéen pour tenter de remobiliser ses joueurs.

OM : Pablo Longoria est descendu dans le vestiaire marseillais

Malgré un mercato ambitieux marqué par l'arrivée d'une douzaine de recrues de qualité, l'Olympique de Marseille peine à concrétiser ses ambitions sur le terrain. Le dernier accroc en date a eu lieu ce samedi face au RC Strasbourg (1-1), prolongeant une série de contre-performances qui préoccupe Gennaro Gattuso. Le nouvel entraîneur de l’OM n’a remporté qu'une victoire en six matchs de Ligue 1 depuis son arrivée.

Même si les bonnes prestations en Ligue Europa sauvent en partie ce bilan, la situation reste alarmante pour l'OM. L'impact des résultats décevants a même atteint les plus hautes sphères du club, incitant le président marseillais à prendre une mesure exceptionnelle. Deux jours avant le déplacement à Strasbourg, Pablo Longoria s'est rendu dans les vestiaires pour adresser un message fort aux joueurs.

Le message fort de Pablo Longoria aux joueurs

En effet, selon les informations dévoilées par RMC Sport, Pablo Longoria a demandé aux joueurs d'assumer leurs responsabilités et a souligné l'importance de porter le maillot de l'OM avec dévouement. Si la confiance envers l'équipe demeure, le président de l’OM recherche avant tout un vestiaire de compétiteurs. Cette intervention visait ainsi à instaurer une pression salutaire afin que l'équipe se reparte sur de nouvelles bases. Cependant, le résultat contre Strasbourg indique que le message n'a pas encore eu l'effet escompté.

Les Phocéens espèrent en tout cas que cette rencontre marquera un tournant dans la saison et qu'elle stimulera un sursaut d'orgueil lors des trois prochains matchs contre l'Ajax Amsterdam, le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais. Ces défis cruciaux représentent une opportunité pour l'OM en vue de rompre avec cette spirale négative et de montrer que les ambitions affichées en début de saison peuvent encore être réalisées. La pression est à présent sur les épaules de Gennaro Gattuso et ses hommes pour répondre aux attentes et inverser la tendance délicate dans laquelle le club semble s'enfoncer.