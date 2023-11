Avant le match entre l’OM et l’Ajax Amsterdam, Gennaro Gattuso a lâché un indice sur son avenir. Il s’est dit prêt à quitter le club à une condition.

Mercato OM : Gennaro Gattuso reconnait la pression des supporters

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso vit des débuts difficiles sur le banc phocéen. Appelé en urgence pour remplacer Marcelino en septembre dernier, le technicien italien peine à trouver la bonne formule pour relancer l’équipe phocéenne. Car si l’OM réalise un bon parcours en Ligue Europa, son bilan est plus inquiétant en championnat.

Sous les ordres de Gennaro Gattuso, le club phocéen reste sur une série de quatre matchs sans victoire en Ligue 1. Ce manque de résultats positifs inquiète les supporters qui voient leur équipe chuter à la 12e place du classement, à trois petites longueurs de la zone de relégation. Cette honteuse position suscite de vives critiques à l’égard de Gennaro Gattuso, où son avenir est désormais remis en cause.

Interrogé en conférence de presse, le nouvel entraîneur de l'OM a avoué qu’il avait bien conscience de la forte pression et des attentes des supporters, car cela fait partie intégrante du monde du football. Dans ses déclarations, Gennaro Gattuso s’est aussi exprimé sur une éventuelle démission de Marseille.

Gennaro Gattuso songera à quitter l'Olympique de Marseille si…

En effet, l’ancien entraîneur de Naples s’est dit prêt à quitter l’Olympique de Marseille à condition d’une baisse significative du niveau de son équipe. Il précise que ce qui pourrait le pousser à la démission serait de voir le club phocéen et les joueurs dans un état dégradé, incapables de rivaliser avec les autres équipes sur le terrain. « Ce qui pourrait me faire désespérer, c'est quand je vois un club mort, des joueurs morts, que l'on prenne 5 buts sans rien pouvoir faire. Là, je m'en irai », a-t-il confié dans des propos rapportés par RMC Sport.

Mais ce n'est pas du tout ce qu'il se passe avec le club présidé par Pablo Longoria. Gennaro Gattuso voit pour le moment « une équipe et des joueurs pleins de vie, qui se donnent à 100%, qui travaillent tout le temps à l'entraînement ». Malgré la pression des supporters et les résultats décevants, le technicien de 45 ans reste toujours sur le banc et travaille pour vite sortir de cette spirale négative.

L'ancienne légende de l'AC Milan attend donc une réaction positive de son équipe ce jeudi soir contre l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa, en aspirant à entamer une série de succès à l'OM. « Je veux juste de la continuité », a-t-il ajouté. Cette déclaration reflète son engagement envers l'excellence sportive et sa détermination à atteindre les objectifs fixés. L'avenir de Gennaro Gattuso à l'OM reste ainsi lié à la performance de son équipe sur le terrain.