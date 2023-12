Azzedine Ounahi a su saisir la pêche que lui a tendue Gennaro Gattuso. Titulaire face à Rennes dimanche, le Marocain a été auteur d'un but lors de la victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille.

OM : Azzedine Ounahi enfin lancé ?

Le jeune international marocain a dû patienter pour avoir son heure de gloire. Depuis plus d'un mois, Azzedine Ounahi a retrouvé une place de titulaire pour la première fois dans le groupe de l'Olympique de Marseille. Il profite ainsi du forfait de Valentin Rongier tandis que Jordan Veretout est physiquement diminué. Lancé par Gennaro Gattuso, le joueur de 23 ans a su saisir sa chance. Un peu discret dans un premier temps lors du duel de ce dimanche face à Rennes, Azzedine Ounahi est monté en puissance en deuxième période. Juste et précis dans ses transmissions aux côtés de Geoffrey Kondogbia, l'ancien d'Angers s'offre un raid solitaire pour consolider l'avance des Marseillais, en inscrivant le but du 2-0.

Azzedine Ounahi prêt à enchainer

Auteur seulement de son deuxième but de la saison, Azzedine Ounahi signe ainsi un retour gagnant dans un match difficile pour les partenaires de Pierre Emerick-Aubameyang. « C’était un bon match pour nous », s'est-il réjouit, plein de satisfaction pour ce succès capital de l'OM qui sort d'une victoire importante en semaine face à l'Ajax en Ligue Europa. Avec cette victoire, Marseille n'est que neuvième de Ligue 1 avec 13 points. Ils venaient de gagner leur premier match sur les cinq derniers en championnat.

Parti du Maroc en 2018, Azzedine Ounahi a atterri au Racing Club de Strasbourg avant de rejoindre l'US Avranche en 2020. Après une saison passée au SCO d'Angers, le Lion de l'Atlas a pris la direction de l'Olympique de Marseille en janvier dernier. Ceci après une Coupe du Monde 2022 convaincante avec la sélection du Maroc. Il compte cette saison 11 matchs toutes compétitions confondues pour deux buts marqués.