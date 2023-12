L'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais se retrouvent enfin mercredi pour leur match avorté. Après les incidents d'il y a un mois, Pierre Sage et ses hommes arrivent au Vélodrome la peur au ventre.

OM - OL : Les Lyonnais redoutent de nouvelles représailles

Les Lyonnais ont vécu une drôle de soirée cauchemardesque le 29 octobre dernier à Marseille. Attendus pour le compte de la 10ème journée, les Gones et leur délégation ont été victime de représailles avec leur bus caillassé. Fabio Grosso, désormais ancien entraîneur du club, avait été gravement touché à l'œil. Ce fut un véritable moment de frayeur pour Clinton Mata et ses partenaires. Un mois plus tard, le face à face va enfin avoir lieu entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais au Vélodrome. L'Olympico sera rejoué mercredi 6 décembre mais avec la peur de revivre les mêmes événements du côté des hommes de Pierre Sage.

« C’est un sentiment bizarre »

Les souvenirs sont vifs dans les têtes et la peur est grande à la veille de ces retrouvailles tendues. Pour Clinton Mata, « c’est une situation délicate » de devoir rejouer cette rencontre après les dégâts qui ont eu lieu. « C’est un sentiment bizarre. Après ce qu’il s’est passé le 29, on a un peu de craintes », a déclaré le joueur de 31 ans qui craint que « quelque chose peut se passer ». Arrivé à la tête de l'équipe dans une situation délicate, Pierre Sage doit déjà livrer l'un des matchs les plus difficiles de son intérim. Après la défaite 3-2 mais qui a laissé des sentiments positifs face à Lens, le Français doit confirmer face à l'OM.

L'entraîneur lyonnais a affiché son incompréhension de voir ce choc être reprogrammé après les événements du 29 octobre. « On est assez surpris de jouer ce match dans ces conditions mais on ne va pas se victimiser », a lâché Pierre Sage. L'homme de 44 ans espère surtout « que le transport soit sécurisé pour que les joueurs puissent aborder la rencontre de la meilleure des manières ».