L'entourage de Frank McCourt, propriétaire de l'OM, a réagi aux informations de Canal + annonçant l'arrivée imminente des Saoudiens à la tête du club.

Vente OM : La réponse surprenante de Frank McCourt face aux rumeurs

Les spéculations autour d’une future vente de l'Olympique de Marseille à l’Arabie saoudite ne cessent de se multiplier. Face à toutes ces agitations, Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen, a indiqué à maintes reprises son intention de conserver son bien, assurant que l’OM n’était pas en vente. Cependant, une certaine discrétion entoure sa position ces derniers mois, laissant planer le doute quant à son avenir immédiat à la tête du club.

Journaliste pour Canal+, David Berger a d’ailleurs récemment relancé les rumeurs autour de la vente OM, en indiquant que Frank McCourt serait prêt à vendre l'OM aux investisseurs saoudiens. Il a même précisé que les négociations entre les différentes parties étaient à un stade avancé, évoquant une possible finalisation du rachat du club phocéen par les Saoudiens durant le mois de janvier 2024.

Ces informations ont été bien par les instigateurs de la vente OM, comme Thibaud Vézirian qui annonce depuis plus de trois ans que le club phocéen sera bientôt cédé à des investisseurs plus fortunés. Ce qui permettrait à l’Olympique de Marseille de basculer dans une nouvelle dimension. Philippe Carayon, un journaliste présent lors de la rencontre entre l'OM et le LOSC (0-0) samedi dernier, a alors tenté d'obtenir plus d’informations sur ce dossier très sensible en interrogeant de l'état-major marseillais. La réponse fut très surprenante.

Frank McCourt garde le silence sur sa décision finale

Le confrère explique que du côté de Frank McCourt, il n'y a ni confirmation ni démenti concernant la possible vente de l’OM à l’Arabie saoudite. Cette réponse ambiguë laisse place à diverses interprétations. D’autant plus que Frank McCourt semble désormais entretenir le flou sur cette affaire. Son silence contraste avec sa posture passée quant à son refus de céder l'OM à de nouveaux investisseurs.

Le silence de Frank McCourt suscite alors de nombreuses interrogations. Les récents événements qui ont secoué le club phocéen ont-ils influencé sa décision ? Rien n'est encore certain. Pour le moment, l’avenir de l’OM reste enveloppé de mystère. Il faudra attendre les prochaines semaines pour obtenir des réponses concrètes concernant l'aboutissement ou non de cette transaction de grande envergure.