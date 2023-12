Si le PSG va devoir faire sans Ousmane Dembélé à Dortmund dans moins d’une semaine, le coach du Borussia, Edin Terzic, composera aussi avec plusieurs forfaits au Signal Iduna Park.

PSG : Plusieurs blessés au Borussia Dortmund avant l’arrivée de Paris

Dans six jours, le Paris Saint-Germain se rendra au Signal Iduna Park pour un match très important contre le Borussia Dortmund. Après son match nul à domicile face à Newcastle United (1-1), le PSG se trouve dans l’obligation de faire un résultat positif en Allemagne pour espérer disputer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Si Luis Enrique, l’entraîneur parisien, doit faire sans Ousmane Dembélé, Sergio Rico, Nuno Mendes, Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz ou encore Warren Zaïre-Emery, son homologue des Borussen, Edin Terzic, n’est pas mieux loti. En effet, après le choc des huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne, mercredi soir, contre Stuttgart (2-0), le Borussia Dortmund a perdu plusieurs joueurs importants pour des pépins physiques.

Après Emre Can, Dortmund perd quatre joueurs avant le PSG

Déjà privé de son capitaine Emre Can, suspendu pour la sixième et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des Champions, le Borussia Dortmund accueillera le Paris Saint-Germain mercredi prochain sans Youssoufa Mokoko, Marcel Sabitzer, Marius Wolf et Julian Ryerson. Blessés hier soir contre Stuttgart, en huitième de finale de la Coupe d’Allemagne, ces quatre joueurs ont dû abandonner leurs coéquipiers avant le coup de sifflet final de la rencontre. En attendant le point médical du club, les protégés d’Edin Terzic sont incertains pour la réception de la bande à Kylian Mbappé.