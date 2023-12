Sous pavillon qatari depuis 2011 avec l’avènement de QSI et Nasser Al-Khelaïfi, le PSG est entré dans une nouvelle dimension avec l’annonce d’un accord historique.

Nasser Al-Khelaïfi vend des parts minoritaires du PSG à Arctos Partners

Comme annoncé depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain possède désormais son actionnaire minoritaire comme le souhaitait son président Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le club de la capitale française a annoncé ce jeudi que Qatar Sports Investments et le fonds d'investissement américain Arctos Partners ont trouvé « un accord de partenariat et d'investissement stratégique qui verra Arctos acquérir une participation minoritaire dans le capital du Paris Saint-Germain. »

Selon les informations du média spécialisé Paris Team, cette opération pourrait concerner jusqu'à 15% du capital du PSG pour un investissement de 600 millions d'euros. Il y a quelques mois, le quotidien L’Equipe révélait que l’objectif de Nasser Al-Khelaïfi à travers l’intégration d’Arctos Partners dans le capital des Rouge et Bleu « est d'injecter des fonds pour développer le club sur le plan marketing et accroître les revenus du PSG. » Et depuis ce jeudi, le Paris SG n’appartient plus au seul QSI. Une transaction qui réjouit énormément l’homme fort du Paris SG.

Nasser Al-Khelaïfi salue cette grande nouvelle

Ce jeudi, QSI et Arctos Partners ont annoncé un accord de partenariat et d'investissement stratégique qui verra le fonds américain acquérir une participation minoritaire dans le capital du Paris Saint-Germain. Sur le site officiel du club entraîné par Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi explique que cette signature marque le déclenchement de la phase 2 de l’expansion des Rouge et Bleu à l’international. Le patron du leader de Ligue 1 se dit donc « heureux d'accueillir Arctos dans la famille du Paris Saint-Germain, comme partenaire et investisseur stratégique.

En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG, à la fois sur et en dehors du terrain - basée sur des ambitions à long terme et sur la recherche de l'excellence dans tout ce que nous faisons. » L’homme d’affaires qatari indique que le fond américain « est un partenaire remarquable » pour aider le Paris SG « à atteindre nos objectifs, offrant une expertise stratégique, des idées et de l'innovation à notre entreprise, tout en fournissant des investissements et de nouvelles relations pour soutenir nos objectifs footballistiques et sportifs. »