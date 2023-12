En conférence de presse vendredi avant la réception de Toulouse, Dejan Lovren a fustigé l'attitude et l'état d'esprit de ses coéquipiers lyonnais.

OL : Les mots forts de Dejan Lovren à ses coéquipiers

Rien ne va à l'Olympique Lyonnais et la situation critique dans laquelle se retrouve le club inquiète aussi bien les dirigeants que les joueurs. Avant la réception du FC Toulouse dimanche, pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1, Dejan Lovren avait des messages à passer à ses coéquipiers. Loin de le faire entre les quatre murs des vestiaires, le Croate a tenu à le faire en public, et en conférence de presse. La déception du défenseur est d'autant plus grande que les Gones sortent d'une humiliation 3-0 à Marseille et ne comptent que 7 points à la dernière place. Le joueur de 34 ans relève un problème de manque de confiance et de mentalité chez ses coéquipiers. Il assure que les joueurs manquent de confiance en eux-mêmes, alors que le club de Pierre Sage a besoin de tout le monde à 100%, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Dejan Lovren ouvre la porte de sortie aux mécontents

Le groupe de Pierre Sage a besoin d'être renforcé mais pour le vice-champion du monde 2018, il n'a pas de place au pessimisme. Sans y aller du dos de la cuillère, Dejan Lovren a invité ceux qui ne sont pas contents et ne se sentent pas bien à prendre la porte. Il passe également un message à peine voilé à David Friio, rappelant le besoin pour l'OL d'avoir des joueurs qui vont l'aider à sortir du gouffre. Optimiste, le défenseur central assure qu'il croit au maintien jusqu'à la fin, car Lovren n'est pas venu en France pour jouer en Ligue 2. Pour l'ancien joueur de Liverpool, il n'est pas question de penser à la Ligue 2.

Faisant de la communication un élément fondamental pour le renouveau de l'Olympique Lyonnais, Dejan Lovren rappelle qu'il faudra être motivé, même les remplaçants, car les remplaçants peuvent changer les choses. Des messages qui ont le mérite d'être clairs pour une prise de conscience afin de sauver le monument en péril, qu'est l'Olympique Lyonnais.