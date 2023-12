Pierre Sage, entraineur intérimaire de l’OL, va diriger son 3e match, samedi face à Toulouse. Avant cette rencontre, il a été interrogé sur le mercato hivernal lyonnais. Et sa réponse est sans détour.

Pierre Sage ne se projette pas au-delà de son intérim

L’OL, 18e de Ligue 1 avec 7 points après 14 journées disputées, affronte Toulouse FC, 15e avec 13 points. Pour Pierre Sage, son équipe ne doit pas se louper face aux Toulousains avec qui les Lyonnais sont dans le même mini-championnat. Comme les Gones, les Violets sont menacés de relégation en Ligue 2. Le TFC n'a qu’un point de plus que le FC Lorient, qui est barragiste, et 2 points de plus que Clermont, 17e et relégable avec l’OL. Le coach provisoire de Lyon a présenté le match contre Toulouse comme une confrontation avec « un concurrent direct » dans la lutte pour le maintien dans l’élite. Nommé au pied levé après la mise à l’écart de Fabio Grosso, Pierre Sage a déjà concédé deux défaites, respectivement à Lens (3-2) et à Marseille (3-0).

Mais ce samedi, il reçoit le Téfécé au Groupama Stadium. Ce sera donc sa première à domicile. Le successeur de Fabio Grosso a l’opportunité d’offrir à l’OL sa deuxième victoire de la saison. En cas de succès face à Toulouse, il est possible qu’il poursuive sur le banc de touche des Gones. Cependant, le directeur du centre de formation des Lyonnais ne souhaite pas se projeter au-delà de son intérim. « Je suis quelqu’un du quotidien, je ne suis pas quelqu’un du futur, je m’occupe du présent », a-t-il glissé

OL : Pierre Sage n'a pas été consulté pour le mercato

Même si la durée de son intérim n’est pas déterminée, Pierre Sage rappelle que c’est à la direction du club rhodanien de décider de la suite, soit de « construire avec lui ou sans lui ». Pour l’instant, il ne veut donc pas entendre parler de mercato d'hiver, un sujet sur lequel il a été interrogé en conférence de presse.

Le technicien de 44 ans a avoué qu’il « n’a pas été consulté » sur la question du marché de janvier. Pour rappel, les patrons du mercato à Lyon sont connus. Ce sont : Matthieu Louis-Jean (directeur du recrutement) et David Friio (nouveau directeur sportif).