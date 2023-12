A l'occasion de la belle victoire de l'OL contre Toulouse dimanche soir, Jean-Michel Aulas et John Textor ont offert une belle poignée de main, symbole d'une union sacrée autour du club.

OL-Toulouse : La belle image de paix entre Aulas et John Textor

Au fond du trou et de la tempête, toutes les forces vives se donnent la main pour sortir l'Olympique Lyonnais de sa galère. Sur le terrain, les joueurs ont pris conscience et se sont repris de leur claque 3-0 reçue en milieu de semaine du côté du Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. Lors de la réception de Toulouse dimanche soir, à l'occasion de la quinzième journée de Ligue 1, les Rhodaniens se sont imposés 3-0 à domicile. Une victoire qui porte la marque d'Alexandre Lacazette, auteur d'un triplé, et aussi d'Anthony Lopes, auteur d'un penalty arrêté au moment où les locaux menaient 2-0 avant la pause.

Cependant, au-delà du terrain, la renaissance et la course au maintien se jouent également dans les coulisses. En témoignent les images fortes captées dans les tribunes du Groupama Stadium. Jean-Michel Aulas et John Textor ont été aperçus ensemble avec une poignée de mains très chaleureuse, symbole d'une paix retrouvée et d'une union sacrée adoptée autour de l'OL. Une image aussi rare entre les deux hommes qu'elle n'a pu échapper à personne. Aulas et John Textor se sont même rendus ensemble dans le vestiaire pour encourager les joueurs avant la victoire contre le Téfécé. De quoi faire plaisir à Pierre Sage et ses hommes.

Une première depuis le 27 mai

Si voir l'Olympique Lyonnais gagner en Ligue 1, encore plus à domicile, est un événement, voir Jean-Michel Aulas dans les tribunes du Groupama Stadium l'est aussi. L'ancien président du club rhodanien n'a plus pris place dans cette enceinte maintenant depuis sa destitution de la présidence du club. La dernière fois que JMA a été vu au stade de l'OL remonte au 27 mai 2023. C'était à l'occasion des hommages que le club lui avait rendus à l'époque. Avant même de le retrouver dans les tribunes, John Textor et Jean-Michel Aulas sont apparus côte à côte en bord de pelouse pour observer l’échauffement des Lyonnais.