Les supporters lyonnais ont affiché leur colère ce dimanche avec des messages forts adressés à John Textor et aux joueurs lors du match contre Toulouse FC.

OL : Le message cinglant des supporters avant Toulouse

L'Olympique Lyonnais affrontait le Toulouse FC ce dimanche à l'occasion de la quinzième journée de Ligue 1. Un duel capital qui intervient dans un contexte où les Gones venaient de subir une lourde défaite 3-0 contre l'Olympique de Marseille mercredi dernier. Cette humiliation, les supporters l'ont encore en travers de la gorge et tenaient à le faire savoir aux joueurs et à John Textor avant le coup d'envoi du match contre les Violets. Depuis les tribunes du Groupama Stadium, ils y sont allés avec des mots forts affichés sur des banderoles dans les virages Nord et Sud. L'objectif est de dénoncer la mauvaise passe que traverse le club maintenant dirigé par Pierre Sage et surtout la claque reçue lors de l'Olympico.

Des joueurs à la direction du club présidé par John Textor, aucun acteur n'est épargné. Depuis le virage nord des Bad Gones, on reproche aux partenaires de Corentin Tolisso une attitude décevante, sans prise de responsabilité, lors de l'humiliation 3-0 concédée à Marseille. Ils dénoncent un manque de « couilles » pour venger le club. A l'opposé du virage nord, la colère de la claque reçue est perceptible chez les supporters qui parlent d'entraîneur défiguré et de supporters lyonnais encore lésés.

John Textor en a pris pour son grade

Le sourire a été retrouvé dans le camp lyonnais grâce à cette belle victoire 3-0 remportée devant Toulouse à domicile. Tout ceci bonifié par la belle image issue de la présence de Jean-Michel Aulas en compagnie de John Textor. Une image sur laquelle les supporters ont tenu à ironiser avec la question de savoir si la multipropriété cartonne ou tue le football.