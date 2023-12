L'Olympique Lyonnais sera en déplacement pour affronter l'AS Monaco lors de la seizième journée de Ligue 1, mais sans ses supporters.

Monaco - OL : Pas de supporters lyonnais à Louis II

Parfaitement relancé avec une victoire 3-0 face à Toulouse FC le week-end dernier, l'Olympique Lyonnais va tenter de confirmer vendredi prochain. Ce sera à l'occasion de la seizième journée de Ligue 1 face à l'AS Monaco. Si les hommes de Pierre Sage ont pu compter sur leurs supporters lors de la journée précédente à domicile, ils n'auront pas le public avec eux pour ce déplacement périlleux sur le rocher. Les supporters lyonnais sont en effet interdits de déplacement au Stade Louis II, ceci conformément à la sanction de la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. La décision a été prononcée le 6 décembre dernier, lors de la débâcle collective 3-0 subie au Vélodrome face à l'OM.

Le match de la purge pour les supporters lyonnais

Le secteur dédié aux visiteurs au Stade Louis II va donc sonner creux ce vendredi 15 décembre à 21h. Les supporters lyonnais sont interdits de déplacement pour un match ferme et trois autres avec sursis. Une sanction qu'ils vont purger à l'occasion de cette seizième journée de Ligue 1 lors de ce déplacement à Monaco. L'Olympique Lyonnais a été sanctionné pour des cris de singes et saluts nazis aperçus et entendus dans le parcage de l'OL. C'était le 29 octobre dernier lors cette rencontre avortée contre l'Olympique de Marseille. Cependant, la direction du club rhodanien, dirigé par John Textor, a pris ses responsabilités.

Aux dernières nouvelles, les coupables ont été identifiés et trainés devant la justice. Ils sont trois individus repérés dans le parcage à l'occasion de cette rencontre le 5 décembre dernier puis placés en garde à vue. Pour rappel, les incidents de ce 29 octobre ont dégénéré au point de déboucher sur le caillage du bus lyonnais tandis que Fabio Grosso a été blessé à la tête.