Bien que vainqueur de Toulouse FC (3-0), Pierre Sage estime que ce n'est pas le moment de s'enflammer, surtout que l'OL a un déplacement compliqué à Monaco, sans ses supporters, dès vendredi (21h).

OL : Un 4e match pour Pierre Sage à Monaco

Entraineur intérimaire de l'OL, Pierre Sage et été conforté à son poste par la direction du club rhodanien. Il poursuit son intérim à la suite de la victoire de son équipe sur Toulouse FC, dimanche. Et ce jusqu'à la mi-saison. Apès les défaites à Lens (3-2) et à Marseille (3-0) et évidemment le succès contre le Téfécé, le technicien de 44 ans va diriger son 4e match sur la banc de l'Olympique Lyonnais, vendredi.

Lyon affronte l'AS Monaco au stade Louis-II, vendredi soir en ouverture de la 16e journée de Ligue 1. Si les Gones sont derniers du championnat avec 7 points et jouent le maintien, l'AS Monaco est sur le podium avec 30 points et joue le titre.

Pierre Sage : « il ne faut pas s’enflammer »

Face à un tel adversaire, Pierre Sage recommande beaucoup de concentration à son équipe. Selon lui, il faut vite oublier le succès contre les Toulousains et l'euphorie suscitée, pour se concentrer sur le prochain adversaire, qui est d'un autre calibre. « Il ne faut pas s’enflammer », a-t-il conseillé. « On est sur une logique à plusieurs matchs et il y a un certain nombre de points à prendre. On a réussi une étape, mais il y en a encore beaucoup », a-t-il indiqué.

Pierre Sage espère surfer sur la victoire contre Toulouse face aux Monégasques, mais il ne faut pas perdre de vue que que l'OL est « dans une construction pas par pas » selon lui. Pour rappel, la victoire contre le TFC est la 2e de Lyon cette saison en Ligue 1. Laurent Blanc, puis Fabio Grosso ont déjà été virés par John Textor et David Friio, le nouveau directeur sportif, cherche en ce moment un nouvel entraineur pour prendre le relais de Pierre Sage en 2024.