Pour le choc entre Brighton et l’OM, Gennaro Gattuso et ses hommes pourront compter sur un soutien de taille en terres britanniques.

Brighton - OM : Gennaro Gattuso joue la première place

L’Olympique de Marseille se prépare pour un match décisif sur la scène européenne. Ce mercredi soir, l’OM se déplace en Angleterre pour y affronter Brighton dans le cadre de la sixième et dernière journée des phases de poule de Ligue Europa. Cette rencontre revêt une importance particulière pour les deux équipes. D’autant plus que lors du match aller, les Phocéens et les Seagulls s’étaient séparés sur un score de parité (2-2) le 5 octobre dernier au Vélodrome.

Depuis cette rencontre, l’OM a enchainé les succès et occupe actuellement la première place du groupe B avec un point d’avance sur Brighton. Autant dire que les Phocéens devront impérativement éviter un revers ce jeudi soir face aux Seagulls en vue de conserver leur statut de leader et se qualifier directement pour les 8es de finales. L’OM tentera donc d’obtenir un bon résultat face au club britannique. Et pour atteindre cet objectif, Gennaro Gattuso et ses joueurs pourront compter sur le fervent soutien de leurs supporters.

Plus de 1500 supporters marseillais attendus au Falmer Stadium

Ces fans marseillais n’ont pas voulu laisser leur équipe favorite être submergée dans l’enceinte du Falmer Stadium, puisqu’une forte mobilisation marseillaise est prévue pour ce déplacement à Brighton. La Provence révèle en effet que ce sont pas moins de 1530 supporters de l’OM qui sont attendus dans le parcage visiteurs du Falmer Stadium, à l’occasion de cette sixième journée de Ligue Europa.

Cette présence massive devrait jouer un rôle crucial en galvanisant les coéquipiers de Samuel Gigot dans un match retour décisif. Cette mobilisation illustre et l'engagement des supporters de l’OM envers leur équipe, même en déplacement à l'étranger. Cette rencontre promet d'être intense, et les fans phocéens joueront leur rôle pour pousser leur équipe vers un résultat positif face à Brighton.