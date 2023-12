Alors que l'Olympique de Marseille a besoin de renforts, Pablo Longoria est désormais fixé pour une piste menant en Italie.

Mercato OM : La Juventus répond à Pablo Longoria pour Iling-Junior

Malgré un effectif pas assez taillé pour la mission, Gennaro Gattuso continue de redresser la barre à la tête de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen est actuellement sixième de Ligue 1 et est relancé dans la course à la qualification en compétitions européennes la saison prochaine. Les Marseillais sont aussi toujours engagés en Ligue Europa, en étant leaders de leur groupe et qualifiés pour le tour suivant. Mais il est évident que le technicien italien a besoin de renforts pour relever le niveau de son équipe et l'un des postes identifiés concerne celui d'ailier. L'une des pistes identifiées pour répondre à cette exigence mène à Samuel Iling-Junior, évoluant à la Juventus, en Italie.

Selon des informations révélées par Tuttosport, le jeune anglais révélé la saison dernière a vraiment tapé dans l'œil de l'équipe Pablo Longoria. Barré par la concurrence, Samuel Iling-Junior manque de temps de jeu et serait placé sur la liste des probables départs dès cet hiver. La Juve n'est pas opposée à son départ mais ne le fera pas à n'importe quelles conditions. Le club de la Serie A réclamerait la somme de 20 millions d'euros en cash. L'option d'un prêt est écartée avec la volonté d'investir l'argent récupéré dans l'opération pour attirer un milieu de terrain. L'OM sait désormais à quoi s'en tenir.

L'appel du pied de Gattuso à Longoria

Avec le désir de voir son effectif meilleur avec des renforts, Gennaro Gattuso n'a pas manqué l'opportunité d'attirer l'attention de ses dirigeants, en l'occurrence Pablo Longoria. L'Italien a rappelé que Correa a toujours joué généralement derrière la pointe dans sa carrière. Quant à Iliman Ndiaye, il joue en deuxième attaquant. Toujours en passant en revue les qualités de ses joueurs offensifs, Gennaro Gattuso a relevé ce qui les rend limités dans son groupe qui a besoin d'un profil bien différent et complémentaire. Un appel du pied très clair qui aura le mérite de faire réagir le board marseillais.