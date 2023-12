Alors que Gennaro Gattuso réclame un nouvel ailier cet hiver, la direction de l’OM s’apprête à lui répondre en accueillant un nouveau renfort en attaque.

Mercato OM : Gennaro Gattuso en quête d’un nouvel ailier

Arrivé en septembre dernier après la démission inattendue de Marcelino, Gennaro Gattuso espère modifier l’effectif de l’Olympique de Marseille lors l'occasion du prochain mercato d'hiver. L’entraîneur italien a déjà fait part de ses besoins à la direction phocéenne et réclame en particulier l’arrivée d’un nouvel ailier durant le mois de janvier. Cette quête est très nécessaire, étant donné que le club phocéen possède un seul spécialiste à ce poste en la personne d’Ismaïla Sarr.

L’international sénégalais demeure le seul ailier de l’OM, contrairement aux profils d’Iliman Ndiaye et Joaquin Corréa qui sont plus à l’aise dans l’axe, comme deuxième attaquant ou poste de numéro 10. De plus, avec la Coupe d’Afrique des Nations 2023, l’OM se retrouvera dépourvu de plusieurs attaquants cet hiver. Ismaïla, Iliman Ndiaye ou encore Amine Harit iront défendre leur sélection respective lors de ce tournoi africain. Conscient de cette situation, l’entraîneur de l’OM attend un nouveau renfort offensif afin de conserver un effectif compétitif à cette période cruciale de la saison. Et cette recrue tant attendue pourrait être un joueur qui connait bien l’Olympique de Marseille.

Luis Enrique, une option supplémentaire pour Gennaro Gattuso

En effet, selon les informations confirmées par le compte La Minute OM, l’arrivée de Luis Henrique dans la cité phocéenne est désormais acquise. Prêté depuis juillet 2022 à Botafogo, l’ailier gauche brésilien ne sera pas conservé par le club brésilien. Ses performances mitigées - 6 buts et 4 passes décisives en 59 rencontres - n’ont pas convaincu la formation présidée par John Textor de lever son option d’achat estimé à une dizaine de millions d’euros.

Par conséquent, Luis Henrique reviendra logiquement à l’Olympique de Marseille en janvier prochain. Son retour devrait offrir une option supplémentaire à Gennaro Gattuso pour composer son secteur offensif. Reste à savoir si la direction phocéenne acceptera de conserver le natif de Joao Pessoa jusqu’à la fin de la saison. L’idée de le voir repartir pour une nouvelle destination n’est pas à exclure.