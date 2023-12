Le nouvel entraineur de l'ASSE, Olivier Dall'Oglio, va tenter de mettre fin à la série noire des Verts face à Bordeaux. Quant aux Girondins, ils espèrent un déclic contre les Stéphanois.

ASSE : Un gros défi attend Olivier Dall'Oglio à Bordeaux

Il n'y a pas de période d'adaptation pour Olivier Dall'Oglio, le nouveau coach de l'ASSE. Nommé le mardi 12 décembre, il doit déjà affronter les Girondins à Bordeaux, samedi (15h). Il est arrivé à Saint-Etienne dans un contexte particulier. L'équipe est en chute libre en Ligue 2 depuis sa défaite contre le Paris FC (0-1), le 4 novembre. Elle a concédé 5 défaites consécutives et est en plein doute. Le successeur de Laurent Batlles doit donc trouver la solution pour relancer les Verts.

Notons que cette même équipe stéphanoise avait fait une série positive de 10 matchs sans défaite, soit 7 victoires et 3 nuls. Une performance qui avait permis à l'ASSE de monter sur le podium, à la 2e place, à l'issue de la 12e journée. Olivier Dall'Oglio a laissé entendre en conférence de presse qu'il n'a pas peur du défi qui l'attend sur le banc de touche des Stéphanois. Mieux, il se dit prêt à le relever. Et cela commence par le match de la 18e journée à Bordeaux. Une rencontre charnière pour les Girondins également.

Bordeaux-ASSE : Albert Riera, « on doit se concentrer sur nous »

Classés 17es et menacés de relégation en National, les Girondins ont également changé d'entraineur, mais un peu plus tôt. Albert Riera a pris la place de David Guion, le 9 octobre. Cependant, il n'est pas en réussite. Le FCGB était 13e de Ligue 2 à son arrivée et a chuté de 4 places. Ayant perdu ses deux derniers matchs contre Troyes (0-1) et Quevilly-Rouen (3-2), le club au scapulaire entend renouer avec la victoire face à l'ASSE. Le coach des Girondins rêve de lancer une série positive lors de la réception des Stéphanois. « On doit avoir la sensation de jouer une finale. […]. Même si l’ASSE vient de perdre quelques matchs, on doit se concentrer sur nous », a-t-il indiqué.

Stian Gregersen : « ce sera une guerre, on est prêt »

Le message d'Albert Riera est reçu 5/5 par Stian Gregersen. « Chaque match que nous allons jouer à l'avenir, nous le jouera comme une finale. Ce sera une guerre. On est prêt. Je suis d'accord avec le coach », a déclaré le défenseur central de Bordeaux. Olivier Dall'Oglio et Saint-Etienne sont prévenus.