Battu par Brighton (1-0), l’OM devra passer les barrages avant d'accéder aux 8es finales de la Ligue Europa. L'équipe de Gennaro Gattuso connait déjà ses potentiels adversaires.

OM : Ligue Europa, de redoutables adversaires sur la route de Marseille

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille avait besoin au minimum d’un nul face à Brighton pour conserver la première place de son groupe. Mais les Phocéens se sont finalement inclinés face aux Seagulls (1-0) dans les derniers instants du match. Ce revers a de lourdes conséquences pour l’OM, qui devra à présent passer par les barrages avant d’accéder aux 8es de finale de la Ligue Europa.

Cette situation signifie que le club phocéen devra affronter des équipes reversées de la Ligue des champions et ayant terminé à la troisième place de son groupe. Cette liste est composée de mastodontes comme le Benfica Lisbonne, Galatasaray, Feyenoord, Braga, Shakhtar Donetsk ou encore l’AC Milan, qui pourraient se dresser sur la route de l’OM lors de ce tour décisif.

L’AC Milan, le pire tirage possible pour l’Olympique de Marseille

Gennaro Gattuso aurait préféré voir son équipe se qualifier directement pour les 8es de finale afin de traverser l’hiver plus sereinement. Mais l’entraîneur de l’OM devra se préparer à une double confrontation décisive durant le mois de février. Le tirage au sort le plus clément pour les Phocéens sera sans doute d’hériter des Young Boys. L'équipe suisse a terminé troisième de sa poule en Ligue des Champions derrière Manchester City et le RB Leipzig et semble plus ou moins à la portée des Olympiens, même si tout reste possible dans une telle rencontre.

En revanche, le pire scénario possible pour l’OM sera de tomber sur l’AC Milan. Les Rossoneri ont reversé en Ligue Europa après terminé troisième d’une poule de la mort en Ligue des champions, composée du PSG, du Borussia Dortmund et de Newcastle. Ils sont désormais considérés comme les grands favoris de cette compétition. Malgré l'éventualité de retrouvailles avec son ancienne équipe, l’AC Milan, Gennaro Gattuso refuse de se laisser distraire par ces spéculations.

L’entraîneur de l’OM a déjà la tête tournée sur les deux prochains matchs de Ligue 1 avec déjà la réception de Clermont dimanche puis le déplacement à Montpellier. « Vous croyez que je pense à l’AC Milan ? Je pense à Clermont et à Montpellier, c’est tout », a-t-il confié après la défaite contre Brighton.

Les adversaires potentiels de l’OM lors de ces barrages sont connus

L’OM connaitra vite son futur adversaire dans la compétition. Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa aura lieu le lundi 18 décembre à partir de 13 heures à Nyon, en Suisse. Gennaro Gattuso devra mobiliser les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang pour surmonter ce nouveau défi européen.

À noter que l'Olympique de Marseille ne pourra pas affronter le RC Lens, Toulouse FC et le Stade Rennais lors de ces 16es de finale de la Ligue Europa, car deux clubs d’un même pays ne peuvent pas se rencontrer avant les quarts de finale. Les adversaires potentiels du club phocéen sont donc l'AC Milan, Braga, Benfica, Feyenoord, Galatasaray Shakhtar Donetsk et Young Boys.