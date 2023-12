Passé aux oubliettes depuis le début de la saison, Keylor Navas vit mal sa situation au Paris Saint-Germain et prend une grande décision pour son avenir.

PSG : Keylor Navas dans une situation délicate

De retour d'un prêt concluant à Nottingham Forest, en Angleterre, le gardien de but costaricain espérait un meilleur sort au PSG. Malheureusement, les choses sont bien loin de s'améliorer. A l'été 2019, il débarquait à Paris avec un statut de titulaire indiscutable, après avoir conquis l'Europe avec le Real Madrid. Une situation qui a radicalement changé avec la signature de Gianluigi Donnarumma après l'Euro 2020. Passé numéro 2 derrière l'Italien, Keylor Navas est même déclassé numéro 3 avec la montée en puissance de Arnau Tenas, alors qu'il se remet d'une blessure au dos.

Conscient de sa situation délicate, le gardien de 37 ans préfère ne pas se plaindre, même s'il avoue que c'est difficile au niveau footballistique, dans une interview à AS. Keylor Navas cette saison, c'est zéro minute disputé avec le Paris Saint-Germain. De quoi le frustrer, voyant ses efforts non récompensés, car il essaie de « faire des efforts et de travailler ».

Keylor Navas décidé à inverser la tendance

Le gardien de but est abattu mais pas au point de rendre les armes. En pleine galère, Keylor Navas se bat pour se remettre de sa blessure au dos. Il se réjouit de récupérer pour être à 100%, avec un bon rétablissement. Toujours aussi croyant, Navas dit tout remettre entre les mains de Dieu mais surtout avec un objectif clair. Il va se battre et « essayer de gagner une position comme toujours ». La dernière fois que Navas est apparu encore sur le banc de touche du PSG remonte au 21 octobre 2023, lors d'une victoire 3-0 face à Strasbourg. Il avait passé toute la rencontre sur le banc des remplaçants.