Alors qu'il est annoncé par la presse brésilienne à Botafogo, Jeffinho est bien plus que déterminé à poursuivre l'aventure à l'OL.

Mercato OL : Revirement de situation en vue pour Jeffinho

Son nom fait la une des médias au Brésil ces derniers jours. Un an après son arrivée à l'Olympique Lyonnais, Jeffinho peine à s'imposer dans un effectif pourtant dépourvu de grande qualité et affaibli. Avec un mercato hivernal qui s'annonce mouvementé chez les Gones, John Textor aurait coché le nom de l'ailier sur la liste des départs. Son nom est lié à un retour au Brésil, plus précisément du côté de Botafogo. Ceci à l'instar d'un certain Henrique Silva qui devrait prendre la même direction. Mais d'après les dernières nouvelles, Jeffinho pourrait ne plus finalement retourner à son ancien club.

A en croire OGlobo, le joueur de 23 ans et sa famille n'auraient aucune intention de partir de la France en janvier. Ils se sentiraient même bien en France et Jeffinho aurait fait une grosse croix sur un éventuel départ cet hiver. Il a d'ailleurs réussi à sortir l'Olympique Lyonnais d'affaire vendredi en ouverture de la seizième journée de Ligue 1. Entré en cours du jeu, il marque le but victorieux trois minutes plus tard. C'est son premier but en neuf matchs cette saison en Ligue 1 pour deux passes décisives.

Lucas Perri et Adryelson attendus à Lyon

L'Olympique Lyonnais avait déboursé dix millions d'euros pour signer Jeffinho l’hiver dernier. Mais son rendement ne justifie pas encore son prix, d'où l'intérêt de John Textor de le renvoyer à son club de départ. Ceci dans un contexte où David Friio s'apprête à boucler deux arrivées en janvier. Avec une enveloppe de 65 millions d'euros, la direction lyonnaise veut se montrer active sur le marché pour renforcer le groupe de Pierre Sage. En ce sens, la presse brésilienne annonce les arrivées prochaines de Lucas Perri et Adryelson, tous deux de Botafogo.