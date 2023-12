Après la nouvelle victoire assurée samedi face à Reims, Franck Haise a évoqué la force du Racing Club de Lens qui a connu une grande progression.

RC Lens : La fierté de Franck Haise après la victoire face à Reims

Les Sang et Or ont abordé cette seizième journée de Ligue 1 avec huit absents, Elye Wahi étant finalement déclaré forfait de dernière minute. Mais le RC Lens a su trouver les ressources nécessaires pour battre le Stade de Reims 2-0 au Stade Bollaert. Un joli succès assuré intelligemment avec les moyens qui étaient disponibles et un peu de réussite, a expliqué Franck Haise en conférence de presse. Le mérite de cette nouvelle victoire revient aux joueurs qui ont su s'accrocher, rester solides avec un peu de réussite, et avoir des périodes pour un peu desserrer l’étreinte rémoise, a lâché Haise. Il a d'ailleurs félicité ses Sang et Or qui ont su défendre quand il le fallait, surtout en fin de match.

Franck Haise et la progression de son équipe

Vice-champion de Ligue 1 la saison dernière, le RC Lens ne cesse d'afficher une certaine progression et maturité, à la grande satisfaction de son entraîneur. Les remplaçants ont su répondre présents, à l'image d'Oscar Cortes, auteur du deuxième but à la 75e minute. Sur les huit derniers matchs en championnat, Lens a réalisé 7 clean sheets. Ce qui confirme cette « capacité à défendre avec intelligence, à savoir être pragmatique quand il le faut » des Lensois, explique Franck Haise. Il se réjouit d'avoir une équipe qui a cette expérience qui fait qu'elle peut plier un adversaire sans rompre.

Le bilan de l'année civile 2023

Engagé en Ligue des Champions au début de la saison, le RC Lens va poursuivre l'aventure européenne en barrages de Ligue Europa. En championnat, les Sang et Or pourraient terminer l'année civile 2023 dans le Top 5. Un bilan dont Franck Haise ne voudrait pas se plaindre. « Même quand c’est difficile, j’apprécie de vivre ça », at-t-il assuré, rappelant qu'il dispose d'un effectif taillé pour être dans les 7-8 premiers de Ligue 1.