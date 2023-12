La première recrue de Mehdi Benatia pourrait être un attaquant turc formé à l'OM. Son club, l'Adana Demirspor, est ouvert à un départ.

Mercato OM : La porte s'ouvre pour Yusuf Sari

L'Olympique de Marseille prépare sa première opération hivernale. Septième de Ligue 1 avant d'accueillir Clermont ce dimanche, pour la 16ème journée, le club phocéen poursuit l'inspection d'un attaquant turc. Il y a quelques heures, nous évoquions un intérêt pour Yusuf Sari de l'Adana Demirspor. Un joueur bien connu des Phocéens, pour avoir été formé à Marseille entre 2015 et 2017. Il a ensuite connu l'équipe réserve (31 matchs, 5 buts) entre 2017 et 2019, sans jamais avoir eu de réelle opportunité de se montrer avec les professionnels.

Nul ne sait s'il est rancunier, et s'il est sensible à l'intérêt porté pour le moment. Le président de l'Adana Demirspor, Murat Sancak a lui ouvert la porte à un transfert, ne voulant pas aller à l'encontre de la volonté de son joueur. Dans une interview pour TRT Spor, il estime que le retenir ne serait pas bénéfique pour le club, « son moral se dégradera et ses performances baisseront ». L'homme d'affaires est également prêt à négocier, affirmant que toutes les parties pourraient être gagnantes à l'avenir. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Yusuf Sari est estimé à 5 millions d'euros selon RMC Sport.

Plusieurs clubs de Ligue 1 concurrencent l'OM pour Yusuf Sari

L'opération s'annonce compliquée pour Mehdi Benatia. Le nouveau conseiller sportif de l'OM, intronisé le 30 novembre dernier, va devoir batailler avec plusieurs clubs pour rapatrier Yusuf Sari. L'ancien défenseur central marocain devra faire face aux intérêts de Toulouse, Rennes mais aussi Lyon d'après RMC Sport. Si la liste est longue, c'est plutôt logique : l'ancienne pépite des Phocéens surprend en ce début de saison.

Avec 5 passes décisives en 13 matchs de Süper Lig, Yusuf Sari n'a jamais réalisé d'aussi bons débuts en carrière. L'ailier de 25 ans contribue à la progression constante de l'Adana Demirspor depuis 2 saisons. Lors de l'exercice précédent, il avait été l'auteur de 5 buts et 6 passes décisives en 31 rencontres de championnat. Le club, lui, avait terminé à une étonnante quatrième place avec le statut de promu, juste derrière le trio habituel (Besiktas, Galatasaray, Fenerbahçe). Cette saison, Adana est pour le moment sixième après 15 journées.