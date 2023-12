Les besoins d'Olivier Dall'Oglio pour cet hiver sont bien identifiés. Il a dévoilé les postes auxquels il attend des renforts en janvier.

ASSE : Dall'Oglio place son équipe en embuscade à la mi-saison

Olivier Dall'Oglio et son équipe sont en vacances. Ils ont bouclé la manche aller du championnat sur une bonne note : Un match nul à Bordeaux (0-0) et une victoire sur le SC Bastia (3-2). Le nouvel entraineur de l'ASSE a ainsi mis fin à la série de 5 défaites. Il a glané 4 points sur 6 possible en deux matchs. Grâce à cette performances, les Verts sont remontés au classement de la 10e à la 7e place.

Ils ne sont plus qu'à 3 points de Pau FC, le 5e du championnat à la mi-saison. Une cinquième place qualificative pour les barrages pour la montée en Ligue 1. Comme quoi, Saint-Etienne est toujours dans la course pour les places qualificatives pour le retour dans l'élite.

Mercato : Olivier Dall'Oglio veut un attaquant, un latéral et un milieu

Mais pour se mêler à la lutte et espérer finir la saison dans le Top 5, le club ligérien doit se renforcer comme prévu. Le marché des Stéphanois commence justement à se dessiner. La priorité de l'ASSE reste un attaquant et un arrière latéral droit. « Il y aura sûrement un attaquant, de profondeur. C’est vraiment ce qu’on souhaite avoir. On va très probablement prendre un latéral. Et il y aura peut-être un milieu de terrain en plus. On va voir », avait indiqué Olivier Dall'Oglio.

En effet, Ibrahima Wadji (avant-centre) est blessé. En plus, il est présélectionné par le Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Loïc Perrin doit également doubler le poste de Dennis Appiah, seul arrière droit dans le groupe professionnel stéphanois. Dans l'entrejeu, Benjamin Bouchouari est parti pour être absent pendant la CAN. Il est sur la pré-liste du Maroc.

Saint-Etienne attend d'être situé sur les absents et les départs

En attendant la liste définitive des sélectionneurs des équipes engagées dans la CAN, Ibrahim Sissoko (Mali), Dylan Batubinsika (RD Congo) et Karim Cissé (Guinée) sont assurés d'être retenus, vu leur statut dans leur sélection respective. Pour l'heure, les décideurs de l'ASSE vont regarder les absences et aussi les départs parmi les joueurs qui ont déçu sur la première partie de la saison ou qui sont en manque de temps de jeu.

« Nous sommes tous d’accord, avec la Direction, pour recruter. Il faut faire par étape, mais aussi voir ce qu’on peut faire », a précisé Olivier Dall'Oglio au sujet des profils et des noms.