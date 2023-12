L’intérêt d’un joueur majeur du Paris FC pour l’ASSE refait surface, à quelques jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal.

Mercato : Saint-Etienne a besoin de renforts offensifs

L’ASSE cherche les joueurs dont les profils correspondent aux besoins d’Olivier Dall’Oglio pour cet hiver. La priorité de ce dernier est un attaquant polyvalent, pour renforcer son bastion offensif. Un secteur de jeu qui sera privé d’Ibrahim Sissoko. Il sera avec la sélection du Mali à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). En plus, Ibrahima Wadji est blessé (lésion aux muscles adducteurs de la cuisse droite) et son retour ne fera pas avant la mi-janvier 2024. Même en cas de retour, il y aura des interrogations sur sa forme, vu qu’il n’a plus joué depuis la défaite contre Rodez AF (2-1), lors de la 2e journée de Ligue 2, le 12 août.

Mercato : Ilan Kebbal préférait l'ASSE au Paris FC

Ces derniers jours avant l’ouverture officielle du marché des transferts de janvier, les noms d’Irvin Cardona (Augsbourg) et Opa Nguette (sans club) sont associés à l’ASSE. Celui d’Ilan Kebbal est également remis au goût du jour. Même s’il n’est pas sur la liste de Loïc Perrin, l’émission de Winamax ‘’Le club des 5’’ estime que le coordinateur sportif sera bien inspiré de se pencher sur la piste menant vers le polyvalent joueur offensif du Paris FC.

En effet, Saint-Etienne s’était intéressé à lui, avant son transfert du Stade de Reims à Paris. Et la préférence de ce dernier était justement les Verts ou encore Bordeaux. Finalement, c’est le deuxième club de la capitale qui s’est montré plus offensif. Le PFC a investi 2 millions d’euros, l’été dernier, pour recruter Ilan Kebbal, après une saison (2022-2023) passée en prêt dans la capitale.

Ilan Kebbal a le profil idéal, mais est incaccessible pour les Verts

Grâce à sa polyvalence, le natif de Marseille pourrait être le joueur capable d’apporter un plus offensif à l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Cette saison, il a joué 7 fois dans la position d'avant-centre, 3 fois comme ailier droit, 6 fois en milieu offensif et 2 fois comme milieu droit, selon Transfermarkt.

Ilan Kebbal est donc désormais un joueur indispensable dans l’équipe parisienne. La preuve, il a été titulaire 18 fois en autant de matchs disputés en Ligue 1, sous les ordres de Stéphane Gilli. Le Franco-Algérien a inscrit 4 buts et a délivré 5 passes décisives. En Plus, il est sous contrat jusqu’en juin 2026 et sa valeur marchande est de 2,5 millions d’euros. Un montant qui n’est pas dans les cordes de l’ASSE.