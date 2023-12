Alors que le départ de Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain est presque bouclé, il suscite une colère noire chez le nouveau président des Corinthians.

Mercato PSG : La vente de Gabriel Moscardo divise chez les Corinthians

C'est l'un des dossiers les plus urgents au Paris Saint-Germain. Très actif dans les négociations depuis plusieurs jours, Luis Campos est sur le point de boucler le transfert de Gabriel Moscardo. Paris devrait débourser 22 millions d'euros plus 3 millions d'euros en bonus pour le jeune milieu de terrain brésilien. Un contrat de quatre ans et demi l'attend chez les champions en titre de France. Si du côté du club de la capitale on se réjouit de pouvoir bientôt boucler ce dossier, c'est la colère chez les Corinthians. Son départ ne fait pas l'unanimité et déclenche une vive réaction chez Augusto Melo, le nouveau président du club brésilien. Il a clairement lâché ses vérités au micro d’ESPN Brésil.

Augusto Melo s'oppose au départ de Gabriel Moscardo

Le joueur de 18 ans a un contrat qui court jusqu'en 2026 chez les Corinthians. Si tous les autres joueurs du club ont vu leur salaire augmenté, tout comme leur clause, ce n'est pas le cas pour Gabriel Moscardo. De quoi rendre Augusto Melo mécontent, comme il l'a fait savoir à son prédécesseur. Il a affiché son opposition à la vente du jeune milieu de terrain qui a fait « trois, quatre mois de bons ». Au joueur, le nouveau président élu n'a pas caché sa position. Comme il l'a confié à ESPN Brésil, Melo a clairement signifié à Moscardo qu'il a « encore beaucoup à offrir aux Corinthians, mûrir, donner des titres », avec la garantie de jouer les Jeux olympiques, d'aller en Sélection A du Brésil. Des mots qui n'ont visiblement pas suffi pour éviter un départ du joueur.

Une nouvelle méthode de gestion en vue

Augusto Melo est d'autant plus mécontent qu'il aurait voulu vendre Gabriel Moscardo pour 40, 45 M€. Un montant fixé dans l'intention de ne pas le vendre. S'il assure avoir rejeté une offre de 20 millions d'euros, il regrette aussi de n'avoir pas su pour la clause du contrat du milieu de terrain. Mis devant le fait accompli, Melo confie que « le gosse partira à un prix inférieur », s'il n'accepte pas les conditions du PSG de Nasser Al-Khelaifi. Face à cette problématique, il a fait savoir que son club « sera très vigilant sur les contrats. »