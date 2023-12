En grande difficulté du côté de l'AS Roma, Renato Sanches pourrait voir son prêt être écourté par le club italien pour un retour au PSG.

Mercato PSG : Renato Sanches en pleine galère à Rome

Longtemps pertubé par une série de blessures, Renato Sanches n'a jamais pu pleinement profiter de l'étendue de son talent. Parti de Lille pour rejoindre le Paris Saint-Germain, le Portugais n'a pas pu s'imposer, au point d'être finalement envoyé en prêt à l'AS Roma. Il retrouve au sein du club italien son compatriote et technicien José Mourinho. Alors qu'il espérait se relancer dans le championnat italien, le milieu de terrain est en grand échec sous les ordres de l'ancien entraîneur du Real Madrid, de Chelsea et de Manchester United. Son prêt avec option d'achat ne se passe pas bien puisque depuis son arrivée en août dernier à l'AS Roma, Renato Sanches n'a disputé 228 minutes de temps de jeu, le tout en neuf petits bouts de matchs.

Renato Sanches, retour à l'envoyeur ?

La situation de l'international portugais est d'autant si désespérante qu'il n'a pas la confiance de Mourinho. Lors du dernier match contre Bologne, le technicien portugais n'a même pas hésité à faire sortir son compatriote seulement 18 minutes après son entrée en jeu. Pour ne rien arranger à sa situation, Renatos Sanches a encore posé un acte qui laisse penser qu'il n'en peut plus et serait poussé par la volonté de passer à autre chose. En effet, d'après les informations de Onze Mondial, le milieu de terrain de 26 ans a supprimé la mention AS Roma présente dans sa biographie sur son compte Instagram.

Si l'hypothèse de voir son prêt être écourté à Rome est évoquée, au club aucune indication ne va dans ce sens pour le moment. Tout pourrait tout de même basculer d'ici l'ouverture prochaine du mercato hivernal le 1er janvier. Difficile tout de même de l'imaginer avoir sa chance sous les ordres de Luis Enrique à Paris. Pour rappel, l'ancien joueur du Bayern Munich est encore lié au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2027.