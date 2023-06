Prêté au RC Lens, Alexis Claude-Maurice s’apprête à retourner à l’OGC Nice. Mais les dirigeants lensois gardent un infime espoir de le conserver.

Mercato OGC Nice : Alexis Claude-Maurice, une mission difficile pour le RC Lens

Alexis Claude-Maurice, jeune attaquant prometteur, a été prêté au RC Lens par l'OGC Nice cette saison. Pendant son séjour chez les Sang et Or, le milieu offensif a su se faire remarquer par ses performances sur le terrain avec un bilan de 5 buts inscrits et 3 passes décisives en 22 rencontres de Ligue 1. Ses performances ont rapidement convaincu les dirigeants niçois, qui ont entamé des négociations pour le conserver une année supplémentaire.

« Alexis est arrivé dans des conditions particulières sur la base d’un prêt sans option d’achat. Il y a des discussions en cours avec son entourage et le club de Nice pour mesurer la possibilité d’une option d’achat d’ici au 30 juin. Oui, c’est possible qu’il reste… », avait récemment confié Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens.

Les dirigeants du RC Lens vont-ils parvenir à retenir le jeune attaquant ? La tendance est plutôt négative. Selon les informations dévoilées par Nice-Matin, Alexis-Claude-Maurice devrait revenir à l’OGC Nice, où son contrat expire en juin 2024. Et ce retour ne déplaît pas vraiment au principal concerné. La source ajoute que l’ancien prodige du FC Lorient ne serait pas contre l’idée de revenir à Nice pour tenter de s’y imposer et de montrer enfin toute l’étendue de son talent.

Le RC Lens ne perd pas espoir

De son côté, l’OGC Nice est conscient de la valeur de son jeune attaquant et n’a pas l’intention de le brader. Le club sait qu'il s'agit d'un joueur clé pour son projet d’avenir et espère compter sur lui la saison prochaine. Cette position des Aiglons ne dissuade pas pour autant les Lensois. Les dirigeants du RC Lens devront poursuivre les négociations en vue de maintenir Alexis Claude-Maurice la saison prochaine, même s’ils savent que les chances de succès de cette opération sont minces. Les prochains jours seront donc cruciaux pour le dénouement de cette affaire.