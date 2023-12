Avec l'ambition de vite retrouver l'élite, l'AS Saint-Etienne veut se renforcer avec l'arrivée d' Irvin Cardona. Sauf que le club vert doit encore patienter.

Irvin Cardona se dirige à Saint-Etienne

Septième de Ligue 2 à la trêve hivernale, l'AS Saint-Etienne a retrouvé des couleurs sous les ordres de d'Olivier Dall’Oglio. Le nouvel entraîneur des Stéphanois a déjà récolté quatre points en deux matchs, dont le dernier s'est soldé par un succès 3-2 assuré à domicile face au SC Bastia. Cependant, le groupe est encore loin de satisfaire Dall’Oglio qui a réclamé des recrues cet hiver. L'attaque est l'un des secteurs ciblés avec le nom de Irvin Cardona coché par la direction des Verts. L'attaquant d'Augsbourg veut rebondir à l'ASSE et les discussions entre Saint-Etienne et le club allemand avancent bien dans ce sens. On parle d'un prêt sans option d'achat pour l'attaquant qui pourrait retrouver celui qui a été son entraîneur à Brest.

Ce dernier détail qui bloque l'arrivée de Irvin Cardona

Le joueur de 26 ans manque cruellement de temps de jeu à Augsbourg, avec seulement 51 minutes de jeu disputées en trois petites rencontres. Une situation loin d'être reluisante pour le joueur de 26 ans. Irvin Cardona s'est d'ailleurs montré ouvert à un prêt chez les Stéphanois, jusqu'à la fin de la saison. Si l'AS Saint-Etienne et son homologue allemand sont annoncés proches d'un accord pour l'avant-centre français, les deux clubs sont en revanche loin de tomber d'accord sur la prise en charge du salaire du joueur. En effet, l'AS Saint-Etienne souhaite avoir Cardona en ne prenant en charge qu'une partie de son salaire. Une proposition qui ne fait pas les affaires d'Augsbourg qui veut s'en débarrasser cet hiver. De quoi donner encore quelques sueurs froides à Loic Perrin.