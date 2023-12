Le PSG retrouve le Trophée des Champions le 3 janvier prochain face à Toulouse, mais pourrait être privé de deux joueurs clés.

Le PSG à l'assaut d'un 9e Trophée des Champions

C'est une histoire d'amour le Paris Saint-Germain et le Trophée de Champions va peut-être se poursuivre le 3 janvier prochain à l'occasion de l'édition 2023. Le club de la capitale va tenter de décrocher son neuvième sacre devant Toulouse FC. Le Trophée des Champions met en opposition le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France. Après plusieurs mois d'incertitude et de report, l'édition 2023 se tiendra au Parc des Princes, l'antre mythique où les Parisiens sont presque imprenables. C'est une belle occasion pour Luis Enrique de soulever son premier trophée à la tête du Paris Saint-Germain. Et quel meilleur endroit que le Parc des Princes pour le célébrer avec les supporters.

Le véritable casse-tête de Luis Enrique

Le PSG rêve grand et veut remporter tous les trophées cette saison. Avec l'intention de débloquer un neuvième Trophée des Champions pour le club francilien, le premier de sa carrière, Luis Enrique pourrait être privé de deux joueurs clés. Le technicien espagnol fait face à un véritable casse-tête au moment de préparer le duel face à Toulouse FC. En effet, Paris tente de retarder le départ en sélection de Kang In Lee et Achraf Hakimi. Le Sud-coréen est convoqué par Jürgen Klinsmann pour disputer la Coupe d’Afrique des nations. Quant au Marocain, il est attendu chez les Lions de l'Atlas pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Si le cas de Kang Lee semble presque réglé, celui de Hakimi reste un sujet très épineux pour Luis Enrique qui va devoir s'entendre avec Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc.

D'après Le Parisien, le Paris Saint-Germain est en pleine négociation avec la sélection marocaine pour obtenir le feu vert pour l'arrière droit. En attendant, le coach espagnol continue de ronger son frein, espérant un retour positif du sélectionneur marocain pour le Trophée des Champions qui se jouera à une date inhabituelle.